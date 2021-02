Revelan audios del médico de Maradona en el día de la muerte del '10'

Ya pasaron dos meses desde que murió Diego Maradona y el caso sigue en investigación. En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles que ponen en tela de juicio a Leopoldo Luque, médico que estuvo a cargo del pelusa durante los últimos años.

El medio Infobae reveló los estremecedores audios en el que Luque, quien es investigado por la justicia argentina por presunto homicidio culposo, habla con Agustina Cosachov, psiquiatra del Pelusa, y otros amigos, durante la reanimación sin éxito que le hacían los paramédicos al Diego para salvar su vida.



La conversación que sostuvo el neurocirujano con Cosachov y los demás implicados, deja ver el desparpajo con el que el médico se refiere a lo que estaba sucediendo en el momento, pues, la comunicación revelada, relata el minuto a minuto de la muerte del ídolo argentino.



"Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Llegaré... Parece que está muerto. Posta que está muerto... Barrio San Andrés, tenés que pasar al que vamos siempre, Santa María de Tigre. Y tenés que seguir por esa, seguir por esa calle hasta encontrar la calle Italia. Está sobre Italia. Ahora yo después te paso la ubicación", le dijo el médico a uno de sus amigos.



Luego, en otra conversación con uno de sus conocidos, el neurocirujano contó el paso a paso de la situación y, con fuertes palabras, se refirió a lo que estaba sucediendo: "Sí boludo, parece que hizo un paro cardiorespiratorio. Se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo ya estoy yendo para allá, boludo".



Luque habló con la doctora Cosachov, quien en ese momento se encontraba en la casa del astro argentino y, en medio de la conmoción, le relató al médico neurocirujano lo que estaba pasando con el Diego.



"Lo hicimos nosotros manualmente, ahora están con el equipo, lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia", dijo.



La conversación continuó:



Luque: "Entiendo, entiendo que esa es la reanimación. Pero a lo que voy es, ¿ahora lo están, lo siguen reanimando? ¿O ya lo están intubando, le ponen una vía? Digamos, ¿recuperó el pulso o no recuperó el pulso? Eso es lo que quiero saber, si el corazón está activado. Digamos, si ya lleva media hora de RCP está muerto, básicamente. Eso es lo que quiero saber".



Cosachov: "No, entramos a la pieza y estaba frío. Frío, con toda la circulación marcada. Le empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso, más o menos, fueron diez minutos. Que le hacíamos el RCP manual, digamos. Entre la enfermera, el Negro y yo, y Monona. Y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí. No me dicen nada".



Luque: "Está bien, está bien. Bueno. Y lo último que te pregunto... Yo estoy en camino, estaré en cuarenta minutos. ¿El pulso se lo palpaste en algún momento o no tenía nada de pulso? Me refiero a si recuperó el pulso. Ya sé, me imagino que por eso lo reanimaron, pero si recuperó el pulso. ¿Ustedes en algún momento palparon que volvió a tener pulso o no?



Cosachov respondió el mensaje de manera escrita, asegurando que Maradona 'parecía muerto.



La conversación revelado por el medio ya la tiene la justicia, y hace parte del proceso que se lleva en contra del médico Luque y la psiquiatra Cosachov, por presunto homicidio culposo.