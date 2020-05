'Maradona tiene algo mágico, incluso con los excesos': Arsène Wenger 

El extécnico francés del Arsenal, Arsène Wenger, hizo pública su admiración por Diego Maradona. El ahora directivo de la Fifa, afirmó que el astro argentino es un artista en su totalidad, incluso con su vida llena excesos: "Un genio con su propio mundo".

“Maradona tiene algo mágico. Fue un artista, incluso con los excesos de los artistas, un genio pero también con su propio mundo. Todos amaríamos ser Maradona, olvidando cada cosa estúpida que hizo en su vida, porque él es como es, es un todo, es genuino”, afirmó Wenger, quien destacó a Argentina como un país único en relación a como vive el fútbol.

Wenger, también recordó la única vez que dirigió a Maradona dentro del terreno de juego, en un encuentro benéfico en el 2014: "Tuve el placer de entrenarlo cuando ya tenía más de 50 años. Él no estaba bien pero cuando tenía el balón en los pies era mágico y todos en el campo de juego, él jugaba con Baggio y Del Piero, le daban más el balón”.

Para finalizar, el estratega francés, habló de la comparación entre Messi y Maradona, a lo que se refirió: “Es extraño por aún hoy Argentina tiene al mejor jugador del mundo pero no lograron ganar el Mundial y se puede sentir que incluso Lionel Messi sabe que mientras no lo consiga vivirá en la sombra de Maradona. Lo que es interesante es que Messi es exactamente opuesto en su comportamiento a Maradona, quien era más extrovertido. Es más calmado, introvertido, no habla mucho. Son dos genios, Messi ciertamente ganó más a nivel clubes pero para lograr el reconocimiento absoluto como Maradona debía hacerlo con Argentina, y estuvo muy cerca”.