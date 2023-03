Fuerte revelación: excompañero de Bacca fue amenazado en pleno partido

El delantero colombiano Carlos Bacca logró imponer su sello en el fútbol español y sin duda en Sevilla pasó uno de sus buenos momentos deportivos tras conquistar la Europa League de la temporada 2013/14, partido donde el ahora jugador del Junior fue titular en aquella edición y marcó el primer gol de la definición por penaltis.

Sin embargo, un secreto en aquella final de la Europa League contra Benfica salió a la luz pública la confesión del arquero portugués Beto, quien aseguró que fue amenazado de muerte en aquella final que jugó de titular para Sevilla y mantuvo el arco en cero durante los noventa minutos.



"Entiendo, de corazón, la frustración, pero de ahí a amenazarme de muerte, a mi madre, a mis hijos, que secuestraban, que raptaban, que mataban, eso para mí no tiene calificación", reveló Beto Bastos en una entrevista al programa ‘4 Cantos do Mundo’.





De acuerdo a las declaraciones del jugador de 40 años, los ultras del Benfica arremetieron contra él y su familia por estar jugando en contra de un equipo portugués y aseguró que después no pudo ir más a Portugal por las constantes amenazas.



“No entendí las amenazas de muerte que me hicieron, mi familia no lo entendió, ese año no pude ir de vacaciones a Portugal”, finalizó Beto.