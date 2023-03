Achraf Hakimi, a los juzgados: oficializan la imputación al jugador

El defensa internacional marroquí del PSG Achraf Hakimi ha sido formalmente acusado por la presunta violación de una joven de 24 años el pasado fin de semana, en un procedimiento que se cursa ante el Tribunal de Nanterre.



Hakimi, que desmiente los hechos y cuyos abogados han denunciado una campaña de "chantaje" contra el futbolista, quedó imputado en la tarde del jueves, según detalló a EFE la Fiscalía de Nanterre este viernes. El Ministerio Público precisó igualmente que se le ha impuesto un control judicial que le impide entrar en contacto con la joven, aunque ha quedado en libertad.

La Fiscalía había abierto una investigación contra él después de que, el pasado fin de semana, la supuesta víctima se presentara en la comisaría de Nogent-sur-Marne y relatara los hechos, aunque no presentó denuncia.



De acuerdo a su testimonio, la joven había entrado en contacto con el futbolista el 16 de enero a través de las redes sociales y, el pasado sábado, en vísperas de un decisivo duelo liguero de su equipo contra el Olympique de Marsella que el marroquí se perdió por lesión, la invitó a su domicilio de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París.



La mujer acudió a bordo de un Uber que solicitó el futbolista y, una vez en su casa, él se propasó: la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, y eso aunque ella se resistió, según su versión.



La chica señaló que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.



LA DEFENSA DE HAKIMI ALEGA "CHANTAJE", LA VÍCTIMA LO RECHAZA



Tras conocerse la acusación formal del futbolista, su abogada, Fanny Colin, emitió un comunicado recalcando que su cliente desmiente "firmemente las acusaciones" y alegando que la imputación es un paso automático en esta clase de casos que les permitirá "la posibilidad de defenderse".



"Rechazó interponer denuncia, rechazó someterse al menor examen médico y psicológico y rechazó un careo con Achraf Hakimi, por lo que la acusación se basa exclusivamente en sus afirmaciones", subrayó la letrada en el mensaje al que tuvo acceso EFE. En opinión de Colin, de hecho, Hakimi está siendo "objeto de una tentativa de chantaje".



En respuesta, la abogada de la joven (cuyo nombre no se ha hecho público), Rachel-Flore Pardo, advirtió de que no tolerarán ninguna "campaña de denigración o desestabilización en su perjuicio, como desgraciadamente sigue ocurriendo con demasiada frecuencia con las mujeres que tienen el valor de denunciar los actos de violación".



"Nos gustaría señalar que un auto de procesamiento nunca es automático. En este caso concreto, su procesamiento demuestra que el juez de instrucción consideró que había indicios serios y concordantes de la comisión del delito de violación del que es víctima mi clienta", resaltó Pardo en un comentario enviado a EFE.



La noticia de la imputación salió a la luz la mañana de este viernes, mientras Hakimi se unía por primera vez a los entrenamientos en grupo del PSG tras su lesión. En la habitual rueda de prensa previa a la próxima jornada de liga francesa, en la que el PSG, líder de la clasificación, se enfrenta con el Nantes, el entrenador del equipo parisino, Christophe Galtier, rechazó hacer declaraciones sobre la situación judicial del internacional marroquí.



"No responderé a ninguna pregunta sobre aspectos extradeportivos de Achraf Hakimi", señaló Galtier, antes de añadir que "el club ya ha comunicado la situación", en referencia a que cuando se supo a comienzos de semana que el jugador estaba siendo investigado, mostró apoyo al defensa y expresó su confianza en la Justicia.



Galtier se limitó a confirmar que Hakimi participó en la sesión de entrenamiento con el grupo y que planea manejar la situación "normalmente".



Interrogado sobre el ambiente en el entrenamiento, el entrenador contó que los jugadores estuvieron "serios" para "preparar el partido" de la jornada 26 de la liga. Añadió que espera que esté disponible para el decisivo duelo de vuelta de Liga de Campeones del miércoles contra el Bayern Múnich, aunque el defensa marroquí, nacido en Madrid en 1998, no jugará este fin de semana el choque frente al Nantes porque está en proceso de recuperación.



EFE