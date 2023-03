Nunca antes visto: increíble fallo de Cristiano Ronaldo con Al Nassr

Cristiano Ronaldo una vez más fue titular en Al Nassr y esta vez el delantero portugués lideró el ataque de su equipo contra Al Batin del volante colombiano Juan Pedroza. Sin embargo, el astro no estuvo en sus mejores días y se fue en limpio.

Pese a que Cristiano jugó 90 minutos y su equipo logró ganar 3-1 a Al Batin, el portugués no fue protagonista por sus goles, pero sí por una jugada particular, donde increíblemente falló una ocasión clara de gol sobre el minuto 33, cuando su equipo estaba perdiendo.



Cristiano Ronaldo logró irse en velocidad y ante la salida del arquero Martín Campaña, el astro decidió eludirlo y quedar con el arco vacío, pero cuando el balón iba hacia el fondo de la red, apareció un defensor de Al Batin para evitar el gol del exjugador del Manchester United.



Sin embargo, Cristiano Ronaldo no se fue con las manos vacías, pues a falta de gol, el capitán del Al Nassr fue elegido como el mejor jugador del mes de febrero en la Liga de Arabia Saudita y recibió su primer gran reconocimiento individual desde su llegada al fútbol saudí.





Con esta victoria, Al Nassr es líder de la clasificación con 46 puntos, superando a Al-Ittihad y Al-Shabab, quienes lo persiguen con 44 y 40 unidades respectivamente.