Dura sentencia de Marocco a Nacional si no clasifica en Libertadores

Atlético Nacional conoció su camino en la fase previa de la Copa Libertadores 2024 y por tener un buen ranking en Conmebol, el conjunto verdolaga salió favorecido con respecto a rivales en esas primeras instancias.

En el sorteo Nacional quedó sembrado en segunda fase y esperará rival entre Aucas o Nacional de Paraguay, rivales en el papel accesibles o por lo menos, con poco recorrido internacional.



Tras conocerse los posibles rivales del equipo de Jhon Bodmer, en la mesa de ESPN F90, analizaron si en realidad los antioqueños tenían posibilidades de acceder a fase de grupos, a lo que la mayoría ratificó que lo podían lograr sin problemas por su historia copera.



Sin embargo, el panelista Andrés Marocco fue claro en que los rivales a los que espera son de cuidado y enfatizó en que, si Nacional no se refuerza, cree que no logrará avanzar en Libertadores.



"Para mí, necesita reforzarse bien. Es lo que corresponde. Si no traen a nadie, es muy probable que pierda. Con lo poquito que tiene Nacional hoy, le alcanza para el futbol colombiano, pero para copas internacionales, no. Si no se refuerza, yo no doy un peso por Nacional”, mencionó Andrés Maroccó.