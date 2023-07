Penaltis sentenciaron a Medellín: dura eliminación en Sudamericana

Independiente Medellín visitó a San Lorenzo con la ilusión de clasificar a los octavos de final y, además, lograr remontar el resultado de la ida en la que perdieron por la mínima diferencia en el Atanasio Girardot. Sin embargo, el poderoso terminó cayendo en Argentina, quedando eliminado de la competencia internacional.

Los dirigidos por Alfredo Arias intentaron equilibrar el juego en los primeros minutos y lograron mantener al margen a San Lorenzo, pero no lograron sostener eso por mucho tiempo, pues los errores empezaron a aparecer.



Sobre el minuto 25 San Lorenzo logró marcar el primer gol tras un cobro de penalti de Adam Bareiro, quien definió bien al costado derecho de Andrés Mosquera, quien se fue al otro lado y nada pudo hacer. Una falta previa de Jhon Palacios fue el detonante para que el ‘Ciclón’ tuviera esa gran oportunidad de abrir el marcador.



Tras ese gol en contra y con la serie 2-0 a favor de San Lorenzo, Medellín no se encontró y los dirigidos por Rubén Darío Insúa terminaron mucho mejor el primer tiempo.



Para el complemento el juego no cambió mucho para Medellín, quien se vio sometido por los argentinos, quienes intentaron llegar con más intensidad para aumentar su ventaja sobre los colombianos.



Medellín intentó de a poco sacudirse, pero no logró profundidad y Anderson Plata fue de los que más insistió para llegar al arco rival, pero no fue suficiente para lograr el empate parcial que los pusiera a soñar de nuevo con la clasificación.



Pese a ello, Medellín no encontró la fórmula y volvieron a cometer un duro penalti que sentenció el partido. En el minuto 80 Adam Bareiro volvió a marcar para derrotar por segunda vez a Andrés Mosquera, quien esta vez estuvo cerca de atajar, pero no pudo contener el 2-0 del goleador argentino.



Al final, San Lorenzo manejó su buena ventaja y terminó ganando 3-0 en el global para eliminar a Medellín y clasificar a los octavos de final de Sudamericana contra Sao Paulo.