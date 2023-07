Teo dejó de lado el dinero para volver a Cali: ‘Hay que dar la mano’

El experimentado delantero Teófilo Gutiérrez fue presentado como nuevo jugador del Deportivo Cali y tendrá así su segunda etapa en el cuadro azucarero luego de haber estado allí durante 2021 y 2022, logrando quedar en la historia del club al lograr un título de Liga.

Luego de su paso fugaz por el Atlético Bucaramanga, Teófilo Gutiérrez decidió volver a un club donde es querido y ser un aporte positivo para Cali en momentos en los que es difícil fichar jugadores de gran nombre debido a las condiciones económicas del club.



Con respecto a su retorno al Cali, Teófilo Gutiérrez dejó claro en una entrevista con Win Sports que él se fue cuando Cali, fue para ayudarlo, porque desde allí se empezó a ver el complejo panorama al que se iban a enfrentar. Además, analizó que hay talento y futuro para revertir la situación del equipo.



“Yo me fui por ayudar a Cali. Estaba en una situación económica muy dura. Me pidieron esa ayuda y yo la acepté. Uno tiene que ser consiente que cuando la institución no está bien, también dar la mano. Se dejan abiertas las puertas y siempre hay ese amor y mismo cariño por todo lo que le brinda a uno la hinchada”, dijo Teófilo Gutiérrez.



#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/P1RsHTqUkT — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 19, 2023



Su misión en Cali: “llego con el objetivo de disfrutar, con el compromiso de siempre de hacer más grande aún a mis compañeros para que sean más competitivos porque me enseñan cada día”.



Capacidad de adaptación: "cuando tienes calidad de jugadores como lo tiene Cali, puedes jugar en cualquier posición y vas a ser feliz y con un gran entrenador (Jaime de la Pava), más todavía.



Elogios al técnico: "creo que hay futuro, talento y jerarquía, hay un entrenador que es muy capaz y que tiene la confianza del hincha. Hay que disfrutar dentro de la cancha para hacer un buen campeonato”.