Por fin pasó algo: ¿por qué Alianza vs América no será en Valledupar?

Si no eres colombiano, no lo entenderías. Y es que nadie tiene por qué entender, menos viniendo del extranjero, que se juegue un partido de fútbol profesional en una cancha con las deficiencias del estadio Estadio Armando Maestre Pavajeau.

Constantes han sido las quejas sobre el estado del campo donde ahora oficia como local Alianza FC, tras su salida de Barrancabermeja.



Los parches sin césped, la mala señalización, los rebotes de la pelota en una superficie evidentemente dispar, los problemas de iluminación y de agua y hasta los líos que ya Fortaleza evidenciaba en sus redes sociales, en tono de burla, en la zona de prensa, donde los logos de los patrocinadores se apoyan en sillas plásticas desgastadas e inseguras, todo se ha visto en esta Liga Betplay I 2024 con una clara tendencia a normalizarlo.

Pero con Conmebol el tema es a otro precio y ellos difícilmente se les puede vender lo que no hay o prometer lo que no se pueda verificar en una visita oficial.

El propio presidente de Alianza, Orlando Ferreira, puso en evidencia lo que encontraron los delegados en su visita a la cancha en Valledupar, donde en teoría debía jugarse el duelo único por esta fase inicial de Copa Sudamericana 2024.

"​El informe es eminentemente relacionado con el tema de la cancha. El sistema de riego hay que ponerlo más acorde porque ellos encontraron que la humedad en algunos sectores no era la apropiada", dijo inicialmente el directivo.



Pero ojo a la segunda queja: "hay sectores donde hay arena y no hay suficiente tracción que requieren los jugadores, y donde está naciendo el pasto tampoco hay tracción, por esas razones y porque están en riesgo los jugadores la Conmebol evita eso para una lesión y nos ha dicho que no", dijo Ferreira.

¿En serio? ¿Necesitaban un informe de la @CONMEBOL para descubrir lo que todos habíamos visto sobre el estado de la cancha del estadio de Valledupar?



¿En serio? ¿Necesitaban un informe de la @CONMEBOL para descubrir lo que todos habíamos visto sobre el estado de la cancha del estadio de Valledupar?

Es decir que, evidentemente, todos los jugadores que han tenido que jugar en esas condiciones por la Liga Betplay están expuestos a altos riesgos de lesión. ¿Por qué entonces se autorizó ese campo? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que esté en condiciones como las que exige una entidad de la seriedad de Conmebol?

Precisamente Acolfutpro puso el tema en evidencia en sus redes sociales: "¿En serio? ¿Necesitaban un informe de CONMEBOL para descubrir lo que todos habíamos visto sobre el estado de la cancha del estadio de Valledupar? Destacamos que la #Conmebol sí piensa en la integridad de los futbolistas y para evitar lesiones no permite que sus competencias se realicen en canchas con un estado tan lamentable, como sí se permite en las competencias locales", apuntó, al tiempo que denunció que no se estaría cumpliendo el reglamento de licencia d clubes de la Federación Colombiana de Fútbol.