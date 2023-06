Santa Fe tiene su última oportunidad en Sudamericana: se mide a Goiás

Independiente Santa Fe terminó la temporada de Liga, pero aún sigue en competencia internacional y la Copa Sudamericana sigue siendo un sueño para los cardenales, quienes buscan demostrar por qué ya fueron campeones de este torneo.

Sin embargo, para el león no se le será fácil esta edición de Sudamericana, debido a que viene sin técnico y pese a que hace unos días se hizo oficial la llegada de Hubert Bodhert, aún no se hará cargo del equipo, por lo que Gerardo Bedoya dirigirá a Santa Fe contra Goiás en la sexta y última fecha del grupo G del certamen.



Santa Fe tendrá la misión de derrotar a Goiás para seguir con altas chances de lograr ese primer lugar de la zona, pues los brasileños llegan líderes con nueve unidades y un empate le servirá es a la visita, mientras que Santa Fe podría sellar su eliminación, aunque dependerá de lo que suceda con Universitario frente a Gimnasia de la Plata.



Por ello, el conjunto cardenal tendrá que ganar para subirse a ese primer lugar, aunque de igual manera tendrá que esperar al menos un empate de Universitario, pues tienen los mismos puntos y diferencia de gol o que los bogotanos ganen por buenos goles para evitar estar pendiente de otros resultados.



Algo bueno para Santa Fe, es que Goiás llega con una derrota en el Brasileirao, debido a que perdieron 2-0 de visitante, mientras que los bogotanos como no tienen competencia oficial, han estado apenas entrenando y preparando con más calma este importante choque internacional.



Santa Fe vs Goiás



Día: 28 de junio

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: El Campín, Bogotá

Árbitro: Leodan González (Uruguay)

TV: Directv Sports



Alineación probable Santa Fe:



Juan Espitia; Fabián Viáfara, José Aja, Kevin Mantilla, Dairon Mosquera; Jonathan Barboza, Iván Rojas, Harold Rivera, Fabián Sambueza; Wilfrido de la Rosa, Hugo Rodallega,



Alineación probable Goiás:



Tadeu; Sander, Bruno Melo, Lucas Halter, Maguinho; Julián Palacios, Everton Morelli, Zé Ricardo, Guilherme, Apodi; Matheus Peixoto.