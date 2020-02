Gracias a 'San Faríñez', Millonarios sigue en Copa Suramericana

Millonarios continúa en la Copa Suramericana gracias a la buena actuación de Wuilker Faríñez en el partido contra Always Ready, en territorio venezolano. El resultado final fue 1-0, pero el venezolano tuvo una gran actuación por sus buenas atajadas. En el global, el embajador ganó 1-2.

La primera opción del partido fue para Hansel Zapata. A los 13 minutos, el extremo encaró hacia el centro del campo, remató con su pie derecho y el esférico se fue muy cerca del palo.



La respuesta de Always Ready fue siempre con remates de media distancia. Víctor Melgar remató y Wuilker Faríñez voló para enviar el balón al tiro de esquina.



Zapata era el hombre diferente de Millonarios y por su sector generó las mejores acciones. Así, al 31, encaró por derecha y mandó un centro a ras de césped que Ayron del Valle no golpeó con potencia y el balón fue despejado por la defensa boliviana.



Al 35 hubo una segunda gran intervención del venezolano porque Rafael Silva cabeceó casi debajo del arco, pero bien estuvo Faríñez para quedarse con el balón y ayudar a que el 0-0 fuera el marcador hasta el final del primer tiempo.



En la parte complementaria a Millonarios se le notó que la altura le pesó. Javier Sanguinetti fue el primero en tener una opción clara, pero Faríñez la mandó al tiro de esquina.



De ahí para adelante fue un solo de Always Ready, pero siempre estuvo firme Faríñez para quedarse con el esférico bajo los tres palos.



Al 62 llegó el momento clave del encuentro. Jair Torrico remató desde el borde del área y Omar Bertel quiso detener el esférico, pero en el rebote le pegó en la mano y el juez Franklin Congo sancionó penalti y expulsó al defensa colombiano. Sanguinetti se encargó del cobro, pero Faríñez se tiró al lugar correcto y atajó el remate.

Con 24 minutos por delante, Always Ready empezó un ataque por todas las vías. Remates de media distancia, centros desde el costado y juego asociativo lograron los bolivianos, pero Faríñez siempre estuvo firme para despejar el esférico.



Millonarios aguantó hasta el minuto 90, cuando Nelson Cabrera anotó de cabeza el 1-0 que apretó el encuentro en el estadio Hernando Siles.



Los seis minutos restantes, Millonarios fue un manojo de nervios, pero logró la clasificación a la siguiente fase del campeonato.