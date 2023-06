Millonarios se la juega en Copa Sudamericana: por el cupo y dinero

Millonarios cerrará la temporada 2023-I este jueves, en su visita a Defensa y Justicia, por la sexta fecha de la Copa Sudamericana. Los azules ya dejaron atrás el título de Liga BetPlay contra Atlético Nacional y se ilusionan con lograr el cupo a la siguiente ronda en el ámbito internacional.

Una victoria los dejará clasificados directamente en los octavos de final, en caso de empatar, necesitarán que América no supere a Peñarol por más de un gol, para que entre a jugar el gol diferencia. Si pierden en Argentina, necesitarán ver no solo el gol diferencia, en caso de una victoria de los brasileños o que empaten o pierdan contra los uruguayos.



Millonarios no solo se juega en lo deportivo, el poder continuar en el ámbito internacional, pues el proyecto de Gamero le apunta a eso, mostrar un nivel competitivo y hacer buenas presentaciones, desde los resultados.



En caso de ganar contra Defensa y Justicia, no solo tendrían el premio extra de 100 mil dólares, sumándole a los 900 mil por participar en la fase de grupos. Pues de eso también depende si queda en la fase de dieciseisavos u octavos. Si queda segundo del grupo, ganará 500 mil dólares, pero de terminar líder, sumará un total de 550 mil dólares



En caso de seguir avanzando de ronda, el premio irá aumentando. Esto dependerá de cómo le vaya a Millonarios, que, como primer paso, necesitará sumar de a tres, para asegurarse en los octavos de final de la Copa Sudamericana.