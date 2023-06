Millonarios estrena título de Liga en Sudamericana: visita a Defensa

Millonarios logró conseguir el título de Liga y la celebración de la estrella 16 no dio mucho tiempo, debido a que la temporada para el embajador aún no termina y tendrán ahora el reto de clasificar a siguiente fase de Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Alberto Gamero viajaron con el rótulo de campeones en su país y por ello, quieren demostrar el gran nivel que han venido mostrando a lo largo del semestre. Visitar a Defensa y Justicia sin duda será un gran reto para toda la plantilla, debido a la gran presión que puede ser llegar con un título en sus manos.



El gran objetivo de los embajadores será clasificar a siguiente ronda de la Sudamericana como primeros del grupo, pero Defensa y Justicia llega líder del grupo F con 12 puntos, dos más que Millonarios y todo tras la dura derrota de los bogotanos frente a América Mineiro en Brasil.



Sin embargo, en esta Sudamericana Millonarios apenas ha perdido un juego de dos y fue contra los brasileños, mientras que su victoria la logró frente al pésimo Peñarol en Montevideo, así que la diferencia la podría marcar frente a los argentinos.





En cuanto a Defensa y Justicia, no vienen con un rendimiento óptimo y su estado de forma puede costarle el partido frente a Millonarios. En sus dos últimos juegos, los argentinos perdieron ambos encuentros 3-1 frente a Argentinos Juniors y 1-0 contra River Plate en el Monumental.



Hablando de los resultados, el empate no le sirve a Millonarios si quiere el primer lugar y clasificaría directamente a los argentinos, mientras que los embajadores serían segundos e irían a los 16avos contra uno que venga de la Libertadores. La victoria bogotana los dejaría listos y sin preocupaciones para la siguiente ronda.



Defensa y Justicia vs Millonarios



Día: jueves 29 de junio

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Norberto Tomaghello

TV: ESPN / Star +



Alineación probable Defensa y Justicia:



Ezequiel Unsaín; Alexis Soto, Tomás Cardona, Julián Malatini, Nazareno Colombo; Kevin Gutiérrez, Julián López, Gastón Togni, Rodrigo Bogarín, Gabriel Alanis; Nicolás Fernández.



Alineación probable Millonarios:



Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Jorge Arias, Ómar Bertel; Daniel Giraldo, Stiven Vega, Daniel Cataño, David Mackalister Silva, Óscar Cortés; Leonardo Castro.