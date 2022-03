¿Cambio de sede? DIM en líos para jugar la Sudamericana en el Atanasio

Este viernes 25 de mayo, será el sorteo de la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2022, donde el Deportivo Independiente Medellín se encuentra en el bombo 2, tras haber eliminado al América de Cali en la primera fase. Sin embargo, no todo son buenas noticias para el poderoso en este certamen continental.

Nuestra ciudad y el estadio Hernán Ramírez Villegas están preparados para recibir eventos de talla internacional, por eso, albergaremos algunos encuentros del @DIM_Oficial en la Copa Sudamericana 2022 de la @CONMEBOL en Pereira. — Carlos Maya (@MayaAlcaldePei) March 23, 2022

Desde la institución antioqueña manejan la posibilidad que dos de sus partidos se jugarían por fuera del Atanasio debido a que el sábado 30 de abril y el viernes 27 de mayo, el máximo escenario de los antioqueños estaría ocupado los conciertos de Maluma y el ‘Choli’, aunque la fecha no se cruza con los encuentros como tal, el escenario debe ser entregado días antes para la instalación de tarimas y otros elementos de logística.



“Estamos pendientes del sorteo que será el próximo viernes 25 de marzo de manera virtual, posiblemente la fecha 3 y la fecha 6, se juntaría con el concierto de Maluma y del ‘Choli’. Vamos a esperar qué puede suceder con el calendario, para tener en cuenta el tema de los abonos. Dependiendo de cómo nos toque, haremos las modificaciones para poner a la venta los abonos, que posiblemente salgan la próxima semana”, indicó el presidente ejecutivo del DIM, Daniel Ossa.



Por su parte, el alcalde de Pereira Carlos Maya, manifestó en su cuenta de Twitter la disposición para que el poderoso sea local en el estadio Hernán Ramírez Villegas en esta competición. “Nuestra ciudad y el estadio Hernán Ramírez Villegas están preparados para recibir eventos de talla internacional, por eso, albergaremos algunos encuentros de Independiente Medellín en la Copa Sudamericana 2022 de la Conmebol en Pereira”.



Independiente Medellín ya le tocó disputar un torneo continental en casa ajena, fue en la Copa Libertadores 2010, donde el poderoso enfrentó a Corinthians de Brasil en el estadio El Campín de Bogotá y Racing de Uruguay en Manizales. Los resultados no fueron los mejores: dos empates y una prematura eliminación, el balance poderoso.



¿Porqué no se puede jugar en Envigado, Rionegro o Itagüí?



Conmebol modificó los estándares para que los estadios sean sedes de los partidos en sus torneos. En el Polideportivo Sur, la capacidad es insuficiente, sumado al tema de las luminarias que llevan varios años con problemas, un motivo para que el ‘naranja’ juegue sus partidos como local en la Liga de día. En Itagüí, el estadio Ditaires, el tema de capacidad también sería un inconveniente, al igual que en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Cabe destacar que en estos tres estadios hubo partidos de Copa Sudamericana en años anteriores.



