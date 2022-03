Independiente Medellín, a darle caza al líder Millonarios

Deportivo Independiente Medellín recibe este miércoles a Millonarios, desde las 8:15 de la noche, por la fecha 12 en la Liga I-2022. Con cinco victorias como local, el poderoso se mide frente al cuadro embajador que acumulan siete triunfos consecutivos.



Sin Adrián Arregui por acumulación de tarjetas amarillas, tampoco Vladimir Hernández y Luciano Pons por molestias físicas, el conjunto antioqueño buscará un triunfo que le permita escalar posiciones en la parte alta de la tabla. Al frente está el líder, quienes marchan con un gran rendimiento.



Julio Comesaña técnico poderoso habló sobre la importancia de seguir ganando en casa para asegurar la clasificación entre los ocho. “Será una gran fiesta del fútbol, invito a nuestra gente a que nos acompañe. Millonarios es un equipo estabilizado en su juego y será una gran oportunidad para mostrar nuestro juego y que este nos alcance para ganar”.



En cuanto al último juego contra América en Cali, el uruguayo señaló que “nos vino muy bien ganar de visitante, era algo que estábamos buscando, tuvimos el carácter de afrontar un partido como estos y hacerlo bien”.



Sobre el recambio que ha tenido que incorporar en el plantel debido a lesiones y suspensiones, Comesaña destacó que “la respuesta ha sido muy buena, son jugadores con condiciones que no contaban con ritmo de competencia. No soy de hacer muchos cambios, me gusta darle continuidad al equipo y alimentarlos desde afuera con jugadores que no han competido y esto me ha funcionado, los que entran, responden muy bien, con mucha seriedad”.



Volviendo a los recuerdos de Comesaña sobre Millonarios, el entrenador llegó en 1972 para jugar con los capitalinos, siendo parte del equipo campeón de la décima estrella. “Vine a Colombia por primera vez en 1972 y el único equipo que conocía era Millonarios, por la época del dorado. Cuando llegué al país, me di cuenta que era un equipo con mucha tradición, en ese año fuimos campeones y para mí, estas confrontaciones son más que un partido”.



Además, “cuentan con jóvenes experimentados, llevan un proceso largo y están muy bien. Se les ha escapado el título, pero van por buen camino, por ahí haciendo las cosas bien, estás más cerca del éxito”.



Finalmente, Comesaña remarcó que “en lo personal, espero que Medellín sea así, tengo muchas cosas en la cabeza, quiero ver al DIM tomando un buen rumbo, tiene un gran poder de convocatoria, nos queda brindar un buen espectáculo y que ese nos ayude a ganar”.



Datos entre Independiente Medellín y Millonarios

Por Liga colombiana, Deportivo Independiente Medellín y Millonarios se enfrentaron en 220 ocasiones, con 65 triunfos para el poderoso contra 89 de los embajadores y 66 empates. En cuanto a goles anotados, los antioqueños convirtieron 278 y recibieron 353 de los capitalinos.



Independiente Medellín cayó en solo uno de sus últimos 14 partidos como local en Primera División ante Millonarios (seis victorias, siete empates). El último enfrentamiento finalizó sin goles, por lo que el DIM podría enlazar dos encuentros sin anotar como local ante los azules por primera vez desde 2012-2013.



Independiente Medellín ha ganado sus últimos cinco partidos como local en Primera División, con un marcador global de 12-1 durante esta racha. El DIM podría encadenar seis victorias en casa por primera vez desde abril-junio de 2016.



Millonarios acumulan siete victorias consecutivas en la Liga I-2022, igualando su racha de octubre-diciembre de 2020. Los albiazules podrían encadenar ocho victorias en la categoría por primera vez desde, al menos, 2002.



Independiente Medellín no suma ningún empate tras 11 fechas disputadas de esta Liga I-2022 (seis victorias y cinco derrotas). La última vez que esto ocurrió con el equipo antioqueño fue en la Liga II-2009 (11 partidos: nueve victorias, dos derrotas).



Millonarios ha recibido solo tres goles en 11 partidos de este Apertura 2022. Es el registro de goles en contra más bajo para cualquier equipo a estas alturas de un torneo de la categoría desde, al menos, 2002.



Alineación probable

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; David Loaiza, Javier Méndez, Jean Pineda, Andrés Ricaurte, Juan David Mosquera; Diber Cambindo.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 8:15 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Alexander Ospina (Quindío).



VAR: Gustavo Murillo (Chocó).



TV: Win Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8