Fricción y pocas emociones: empate de Equidad y Junior en Sudamericana

Noche fría en El Campín, el fútbol podía darle otro toque. Los goles no llegaron, en el duelo correspondiente a la ronda previa de Copa Sudamericana, en un pálido empate sin goles entre Equidad y Junior.



Equidad saltó al campo, de entrada, con un 4-3-3, que se iba transformando en un 4-4-2. Mientras que Junior, marcó fijamente un 4-2-3-1, siempre buscando amplitud en las bandas. Minutos iniciales de estudio, donde aseguradores buscaron presionar la salida de la visita.



La primera acción clara la tuvo Equidad, con un potente remate de media distancia de Nicolás Palacio, el cual atajó Viera, mandándolo al tiro de esquina.

A los barranquilleros les costaba hacerse con la pelota, al transcurrir los minutos. Intentando salir con Homer Martinez, quien se ubicó como libero, tratando de sacar el equipo desde atrás. Sin embargo, no encontró los espacios y Junior terminó jugando en largo.



Con el pasar de los minutos, Equidad se empezó a sentir cómodo, pese a tener en un valor inferior la posesión. Tocando en la mitad de la cancha, con Lima y Mahecha, como los encargados les buscar esa movilidad deseada y apuntarle a la salida por las bandas, con Camacho en ataque y Castro, siendo el mas incisivo en la zona derecha.



Junior avisó y llegó hasta el minuto 37’ en un tiro de esquina, cobrado por González. El marcaje de Equidad no sirvió en este caso, pues en el segundo palo llegó Miguel Ángel Borja, cabeceando la esférica. Sergio Román apareció, a mano cambiada, para evitar el tanto.



Para el segundo tiempo, Fuentes se lesionó y entró en su lugar Velasco. De a poco, Junior tomó la posesión. Didier Moreno erró una clara, en una buena habilitación de Borja, estando habilitado, cabeceó y mandó la esférica por encima del travesaño.



Homer Martínez tuvo el gol, entrando desde atrás, en un cobro de tiro libre de costado, el guardameta Román logró contener el tiro, que iba para el palo contrario.



Cruz Real decidió mover el tablero. Primero, sacó a Cetré para darle paso a Sambueza, que tuvo una opción clara de entrada. Además, de sacar a Borja, González y Viafara, enviando al campo a Uribe, Giraldo y Pacheco.



Equidad replegó todo su juego, sin asomarse mucho en el segundo tiempo. Un enredo en la zona central, sobre los minutos finales, por poco desembocó en un gol para el cuadro tiburón, acción que no aprovechó Uribe.



Sobre el final del partido, una jugada táctica de Equidad por poco sale mal, al intentar dejar en fuera de lugar a los junioristas, llegó a cabecear Fernando Uribe, que mandó la pelota por fuera.



El duelo de vuelta se disputará el próximo jueves 17 de marzo, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.