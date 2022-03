‘Hay que pensar ya en lo que viene’: Ramos tras derrota contra el DIM

América de Cali no tuvo un buen debut en la primera fase de la Copa Sudamericana, al perder contra el Independiente Medellín 2-1 en el Estadio Atanasio Girardot. El equipo escarlata a pesar de tener el empate de la serie a un gol pudo haberse llevado un resultado más amplio en su contra. El capitán Adrián Ramos, analizó lo que fue el compromiso.



“No tuvimos un partido muy claro respecto al balón, no fuimos ese equipo que solemos ser de elaborar bien las jugadas y hoy nos contó. Por eso no pudimos sacar un mejor resultado”.



Mencionó que el equipo ya piensa en el juego de vuelta en el Pascual: “todo se basa en que hoy el equipo no estuvo muy claro con el balón y cuando no tienes el balón es difícil crear opciones, esto es del día a día, desafortunadamente hoy no se dieron las cosas como queríamos, pero el equipo siempre intentó dentro lo que pudo, dio lo cara y todavía falta un partido de vuelta y hay que pensar ya en lo que viene”.



También habló de cómo se maneja el tema anímico en estos casos: “como siempre venimos haciendo las cosas trabajando, no dejamos que las victorias nos lleven más de lo normal, ni que una derrota nos vaya a dejar en el piso. Sabemos que mañana tenemos que levantarnos con las mismas ganas que se hace como cuando se gana, este es un equipo trabajador que se entrega y faltan 90 minutos, tenemos una semana para trabajar, confiamos en lo que hacemos y ojalá darle la vuelta”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15