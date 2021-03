Pasto con la ventaja en Copa Suramericana: Equidad pecó y sufrió

Deportivo Pasto aprovechó un error monumental del central Jhon García, que anotó en propia puerta, y en el complemento consiguió el 1-2 frente a La Equidad, en El Campín. Importante triunfo de cara a la vuelta que se definirá en suelo nariñense.



La Equidad salió con el ímpetu y por poco, en el primer minuto, logra hacer daño con Diego Herazo. La presión alta con Daniel Mantilla y Herazo, buscaba el error. En esa primera acción el central Leonardo Aponte quedó en deuda.



Con sus líneas adelantadas, el equipo de Alexis García se instaló prácticamente en terreno visitante. A los 10 minutos, Jean Fuentes conectó de cabeza para poner el 1-0. La Equidad jugaba mejor y en el marcador se reflejaba.

Antes de los 15 minutos el equipo asegurador perdió a Stalin Motta, por lesión, y en su lugar ingresó Pablo Lima, quien más tarde tendría una posibilidad con un rebote afuera del área, que pasó cerca al palo derecho de Diego Martínez.



Después de la media hora de juego, Pasto empezó a inquietar en predios del asegurador, y lo hizo con contragolpes. Sin embargo la defensa mostraba solidez.



A los 32', La Equidad tuvo otra buena aproximación, esta vez con un disparo de media distancia de Larry Angulo, que se fue ligeramente desviando. ¡Pasó muy cerca!.



Cuando mejor jugaba el local se dio una infortunada acción, en la que Jhon García por tratar de rechazar, metió la pelota en propia puerta. Todo cuando buscaba impedir que Jeison Medina conectara de cabeza. Con el 1-1 se fueron al descanso.



La Equidad no cambió el libreto para la segunda parte y siguió mostrando más oficio ofensivo. A los 10' dilapidaron una buena acción de gol, luego del pase de Herazo a Amaury Torralvo, que no pudo controlar y la perdió sobre la línea final.



Esa falla iniciando el segundo tiempo, sumada al autogol del primer tiempo, le pasaría cuenta de cobro a los bogotanos. A los 21', Yeison Medina, quien era el más insistente en Pasto, encontró el 1-2.



Entre las últimas acciones, estuvo una a los 36'; remate frontal de Kevin Salazar, que detuvo bien el portero Diego Martínez. La última fue una de Omar Duarte que se estrelló en el palo y se cruzó por toda la línea, hasta ser desviada "mágicamente" por el portero.



Al final, La Equidad sufrió al no poder siquiera empatar, mientras que Pasto resistió y se llevó la ventaja a casa.