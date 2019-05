'Si rota Barcelona, Juventus, Manchester; por qué Cali no': Pusineri

Deportivo Cali empató por 1-1 contra Peñarol y definirá el partido de vuelta de la Copa Suramericana en Montevideo, el próximo miércoles. Lucas Pusineri, entrenador verde, mencionó que defiende a sus jugadores y, además, está tranquilo tras el empate.

"Es gratificante poder hacer cambios y ver rendimientos aceptables. La verdad es que voy a defender a ultranza a este plantel, que lleva 150 días jugando cada cuatro días", mencionó.



Por otro lado, comentó la razón por la que rotó el plantel en el partido de este miércoles, en el que igualó contra Peñarol.



"Si rota Barcelona, Juventus, Manchester City; por qué Cali no puede. No siempre se puede ganar. No todos los días se puede hacer un juego brillante", dijo Pusineri.



Además, mencionó, "es difícil encontrar los caminos rápidamente. Solo hemos perdido dos partidos, eso significa que estamos confiados y arriesgamos".



Finalmente, mencionó el tema del gol que sufrió el verde contra Peñarol, tras un error de Danny Rosero. "Es más un error propio de nosotros como equipo el gol de ellos. La verdad es que esto está abierto y me quedo con que estamos compitiendo de buena manera".