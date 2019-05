'En los momentos difíciles debemos mostrar nuestra calidad': Ceppelini

El estadio Maracaná tiene un sabor especial para los uruguayos, allá ganaron su segundo y último mundial en 1950 y desde que son ‘botijas’, les enseñan lo mítico que es jugar allá. Para Pablo Ceppelini no será otro partido, el ‘oriental’ pisará por primera vez esa cancha mítica que está pintada celeste y blanca con vivos amarillos en honor a su tierra.



Frente a Fluminense, Pablo quiere ser ese ‘10’ que conduzca al Atlético Nacional a su primera victoria en territorio ‘carioca’ y marque ese renacer del equipo que vive su momento más crítico en el semestre.



“Será un partido muy difícil, sabemos lo que nos jugamos, venimos mal en el campeonato y aparece la Copa Suramericana como un motivo para salir de este bache. Fluminense es un equipo que juega bien al fútbol, sale a proponer, será un partido en el que debemos ser inteligentes, saber aprovechar esos espacios para conseguir un buen resultado que nos permita liquidar la serie en nuestra casa”, precisó Ceppelini.



En cuanto al trámite de este encuentro, el ex Danubio indicó: “Esta es una gran prueba para nuestro equipo y para demostrarle al ‘profe’ (Paulo Autuori) que, en los momentos difíciles, es donde debemos mostrar nuestra calidad. El jueves tenemos una bonita oportunidad para traernos un buen resultado”.



“Respaldamos el proyecto, creemos en él, los errores que hemos cometido en la cancha son nuestros. Contra Deportivo Cali, tuvimos una mala tarde y debemos recuperarnos”, agregó.



Sobre el rival y los jugadores que Nacional recupera para esta llave como Brayan Rovira, Pablo Daniel apuntó: “Ganso es un gran jugador que tienen ellos, pero nosotros debemos recordar partidos buenos que hicimos este semestre, como contra Libertad que merecíamos pasar. Por suerte, la vuelta de (Brayan) Rovira nos dará un mayor juego en el medio campo. Si le ganamos a Fluminense no sabemos si se gana el semestre, nos quedan 5 partidos y debemos buscar ganarlos todos para terminar de la mejor manera, debemos jugarlos con el corazón”.



Finalmente, para el ‘oriental’ la Liga no está perdida. “Estamos tranquilos, quedan 3 partidos en los cuadrangulares, todo es muy parejo y tenemos además esta llave en la Copa Suramericana que nos da la oportunidad para tomarnos más confianza”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín