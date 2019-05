Pensando en dos frentes, Cali recibe a Peñarol por Copa Suramericana

Aunque Lucas Pusineri no acostumbra a entregar su formación titular antes de los partidos, tiene dos opciones válidas: presentar un onceno mixto o continuar con el equipo básico para recibir a Peñarol en el partido de ida de la segunda ronda de la Copa Suramericana este miércoles (5:15 p.m.) en el estadio de Palmaseca.



A diferencia del semestre pasado, la posibilidad cercana de clasificar a la final de la Liga I-2019 y con Nacional a la vuelta de la esquina en el juego de vuelta del cuadrangular B lo haría pensar en las alternativas, pero no es menos cierto que no tiene que viajar de aquí al domingo y con ese argumento estaría con los mismos hombres que cumplieron una gran presentación en Medellín.

En la campaña de 2018 el Cali fue eliminado por Independiente Santa Fe en cuartos de final y se quiere mejorar esa actuación, pero todo dependerá de la regularidad que encuentre en los partidos que vienen. Por lo menos lo demostrado en el Atanasio Girardot es para ilusionar a su afición con grandes resultados.



Una buena noticia en las huestes verdiblancas es que pudo inscribir en esta ronda a Carlos Rodríguez y Féiver Mercado, jugadores que en condiciones normales aportan bastante al colectivo.



Danny Rosero podría reemplazar a Richard Rentería en la dupla de centrales, pero el resto de la nómina está toda disponible para el técnico Pusineri, incluido Féiver Mercado, que se recuperó de su lesión y viene trabajando desde hace varios días con sus compañeros.

“Peñarol es un equipo con historia, que salió campeón hace un par de días en el torneo local. Viene fresco y tranquilo, debemos aprovechar eso y hacernos fuertes en silencio. Es un partido que nos da mucho prestigio y nos permite mostrar nuestro trabajo a nivel internacional. Los futbolistas tienen la oportunidad de representar al Deportivo Cali frente a todo el continente”, manifestó el entrenador argentino.



El volante Andrés Colorado señaló que “Con Guaraní fue una llave dura, ahora con Peñarol es aún más difícil, un equipo con experiencia, jerarquía, tenemos que sacar un buen resultado para luego ir a Uruguay y hacer un buen papel.



Igualmente, el extremo Didier Delgado, que estuvo varias fechas como suplente, sostuvo que “cuando uno está desde afuera trabaja más, escucha más, muchos compañeros se me acercaron, ayudaron, lo cual me ha permitido adquirir más confianza en el campo”.

Peñarol, con tres ausencias



Por su parte, el elenco uruguayo llegó al mediodía a Cali con tres bajas: El lateral Ezequiel Busquet, llamado a la Selección Uruguay que está en el Mundial Sub 20 de Polonia, Giovanni González (suspendido) y Gabriel Fernández.



Lo que se tiene claro es que el cuadro ‘carbonero’ es un rival complicado, que acaba de coronarse campeón en su país y habitualmente gran protagonista en torneos internacionales.



“Deportivo Cali es un rival duro, esperamos recuperarnos bien y hacer un buen partido, si lo logramos podemos llevarnos un resultado importante a Montevideo”, manifestó el arquero Kevin Dawson.



Probables formaciones



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Danny Rosero, Francisco Delorenzi, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Christian Rivera, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino (Kevin Velasco), Didier Delgado (John Édison Mosquera); Juan Ignacio Dinenno.

D.T.: Lucas Pusineri.



Peñarol: Kevin Dawson; Jesús Trindade (Mathias Corujo), Fabricio Formiliano, Cristian Lesma, Lucas Hernández; Guzmán Pereira, Wálter Gargano, Cristian Rodríguez, Agustín Canobbio; Lucas Viatri y Gastón Rodríguez.

D.T.: Diego López



Estadio: Palmaseca



Capacidad: 44.000 espectadores



Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)



Asistentes: Rodrigo Correa y Guilherme Camilo (Brasil)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces