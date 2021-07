Inicia la era Osorio con América: Paranaense, la prueba de juego

Comienza la era de Juan Carlos Osorio en el América de Cali. Su debut será este martes (7:30 p.m.) en el Estadio Hernán Ramírez, de Pereira, frente al Atlético Paranaense en la Copa Suramericana, certamen al que llegó luego de que el equipo escarlata quedara eliminado en la Copa Libertadores.

La formación titular hasta este momento es una incógnita, más cuando que se conociera que dos miembros del plantel dieran positivo para covid-19, pero se espera que recientes incorporaciones como Jorge Segura y Elvis Mosquera sean de la partida.



Tampoco se puede hablar de su funcionamiento, porque solo jugó un amistoso ante la Selección Valle Sub 20, que ganó 6-0, pero a puerta cerrada.



Osorio pensaría en un 3-5-2 o un 4-4-1, de acuerdo con lo que ha estudiado de Paranaense, rival que aparece quinto en el Campeonato Brasileirao con 20 puntos y un partido menos, a 5 del líder Palmeiras.



Luis Alejandro Paz, Rodrigo Ureña y Carlos Sierra tendrían la responsabilidad de la contención y sacar el equipo desde la mitad del campo, Santiago Moreno más atrás de los atacantes y Adrián Ramos compartiría el ataque con Deinner Quiñones, aunque se cuenta con otras opciones para salir a buscar el resultado.



Sobre el adversario, el recién incorporado defensor central Jorge Segura manifestó que “se sabe que es un equipo competitivo, que juega bien a la pelota, los equipos brasileños siempre han mostrado suficiencia con el balón. Vamos a estar mucho más centrados en las líneas para contrarrestar el juego de ellos, nosotros fijados siempre en lo nuestro, en lo que quiere implementar el ‘míster’ y siempre manejando la intensidad alta, como se debe encarar un torneo internacional”.



El rival brasileño



Atlético Paranense viene empatar 2-2 con el Red Bull Bragantino por el Campeonato Brasileirao.



La última incorporación en la fase de grupos de la Copa Suramericana fue el volante ofensivo uruguayo David Terans, quien inicialmente estuvo en primera ronda de este torneo con Peñarol, marcando 3 goles en 6 partidos.



Luego fue contratado por el Atlético, y en poco tiempo es el jugador que más goles convirtió con el equipo en el Brasileirao 2021 (3 anotaciones y 4 asistencias en 10 partidos). Es un mediocampista de potente remate, hábil y siempre bien posicionado en ataque.



Según Silvio Xubaca periodista de Paraná que cubre la información del conjunto rojinegro, el entrenador António Oliveira ha venido manejando un esquema táctico 4-2-3-1 (con Nikão a la derecha, Terans centro y Vitinho a la izquierda). Nikão y Terans se turnan (cambian de posición) mucho durante el juego. Pero António Oliveira también utilizó un sistema con 3 defensores en 2021 (5-4-1 para defender y 3-4-3 para atacar). Si cambia a 5-4-1 o 3-4-3, puede jugar con el defensor Zé Ivaldo.



El técnico Antonio Oliveira escogió 26 jugadores para este partido, el arquero Santos y el lateral izquierdo Abner no viajaron porque forman parte del equipo olímpico de su país que irá a Tokio.



Este es el grupo de viajeros: Anderson, Bento, Carlos Eduardo, Cristian, David Terans, Edu, Erick, Fernando Cannes, Jáderson, Jadson, Khellven, Leo Cittadini, Leo Linck, Luan Patrick, Marinho, Márcio Azevedo, Matheus Babi, Nicolás, Nikão, Pedro Henrique, Renato Kayzer, Ricardo, Thiago Heleno, Vinicius Mingotti, Vitinho y Zé Ivaldo.



Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira)

Hora: 7:30 p.m.

Transmite: Directv

Árbitro: José Argote (Venezuela)



Probables formaciones:

América de Cali: Joel Graterol; Cristian Torres, Marlon Torres, Jorge Segura, Elvis Mosquera; Luis Alejandro Paz, Rodrigo Ureña, Carlos Sierra, Santiago Moreno, Jeison Steven Lucumí (Joao Rodríguez), Adrián Ramos (Deinner Quiñones).

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Atlético Paranaense: Bento; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Nicolás; Richard, Christian (Leo Cittadini); Nikão; David Terans, Vitinho; Matheus Babi.

D.T.: Antonio Oliveira.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces