Shannon se olvidó de James en su cumpleaños: más pistas de la ruptura

Son varias las pistas que han dejado James Rodríguez y Shannon de Lima sobre una posible ruptura. Desde que el futbolista llegó a Colombia tras terminar la temporada con Everton, no se le vio en ningún momento junto a la venezolana, con quien inició una relación en 2018. El '10' estuvo de vacaciones en Miami, donde reside la modelo, pero no se dejaron ver juntos.



Además, han pasado varios sucesos importantes en la vida de James, a los que Shannon no ha reaccionado. El más reciente es, nada más y nada menos, que su cumpleaños número 30. Es tal la distancia entre ambos que no comentó su publicación en Instagram, en la que sí aparecieron mensajes de su exesposa Daniela Ospina y la modelo colombiana Anllela Sagra, con quien se le vinculó hace un tiempo.



Si bien no ha sido habitual que James y Shannon compartan fotografías juntos, cuando la relación iba "viento en popa" lo dejaban saber a través de sus historias de Instagram. Regalos iban, regalos venían, disfrutaban de viajes, días en familia, y por supuesto, ella lo acompañaba en los partidos, tanto en sus clubes como en Selección Colombia.



La modelo, que vivió con el jugador en Múnich, tampoco ocultaba su buena relación con María del Pilar y Juana Valentina, mamá y hermana de James. Todo era muy público.



Una de las últimas publicaciones que dio cuenta de su noviazgo, se dio en febrero de este año, cuando ella le llevó hasta Liverpool una camiseta de Scottie Pippen, histórico basquetbolista de los Chicago Bulls. Shannon se fajó con el obsequio y él no dudó en alardear en redes como buen aficionado al baloncesto.



Más pistas del rompimiento



Sin embargo, desde hace varios meses empezó a evidenciarse un distanciamiento entre la pareja. Salomé, la hija del '10', cumplió años el 29 de mayo. Shannon no estuvo presente en ninguna de las celebraciones, ni en Medellín, ni en Miami (a pesar de estar en la ciudad). Tampoco le envió un detalle, como lo había hecho en otras ocasiones, ni le dejó un mensaje en redes.



Rodríguez estuvo con toda su familia, y por varios días, de vacaciones en Miami. Ella nunca apareció en sus planes. Con quien sí se le vio fue con Anllela Sagra, una reconocida modelo fitness colombiana.



En la última semana, Juana Valentina anunció su embarazo y confirmó que espera un niño. Shannon tampoco reaccionó a la publicación como solía hacerlo antes, cuando alardeaban de una buena relación.



Pero lo más curioso de todo es que se olvidó del volante este lunes, cuando celebraba su cumpleaños número 30. Él compartió fotografías de su cumpleaños y entre los miles de mensajes, incluidos los de Daniela Ospina y Anllela Sagra, no se vio ninguno de la modelo venezolana. Tampoco hubo publicación en sus historias, ni regalo(...) nada que los vincule. ¿Punto final a la relación?