Casale se desahogó: 'qué paridera tan brava.. jugando mal se ganó'

Un día después de la clasificación de Millonarios a la tercera fase de la Copa Libertadores, gracias a la victoria 2-1 contra Universidad Católica, las buenas sensaciones empiezan a dar paso a las críticas, siempre necesarias para mejorar.

Los analistas dejaron claro que el resultado salva una noche que no siempre fue sencilla y que dejó algunas dudas específicas que hay que resolver para ponerle la cara a Atlético Mineiro, siguiente rival.



"Millonarios clasificó y qué paridera tan brava, yo decía que iba a ser parejo... El caso es que Millonarios corrió mucho y pensó poco pero cuando pensé marcó la diferencia: pensó una vez Macalister y terminó en gol de Castro, pensó otra vez Cortés y terminó en gol de Cataño", analizó el periodista Antonio Casale.



Y entonces, los peros: "Sufre mucho Millonarios con la espalda de los laterales, un partido horrible de Bertel, Perlaza bien en salida mal en marca, levantan la pelota y le cabecean cuando quieren a Millonarios. Para jugar con Atlético Mineiro habrá que mejorar muchísimo", se quejó.



Pero no fue todo tan malo, empezando por el resultado y la clasificación, y eso lo destacó el analista: "Puntos altos, la entrega, la testiculina, las ganas, puntos altos Larry Vásquez , en él comenzaba todo y en él terminaban las intenciones rivales muchas veces... Punto alto la reacción después del gol en contra", dijo.



Eso sí, la tan alta cuota de sufrimiento no siempre es tan necesaria: "mucho por mejorar pero una clasificación que entrega algo de tranquilidad porque Millonarios no fue un mar de nervios en El Campín. Está bien, un paso adelante, así sea jugando mal se ganó", concluyó.