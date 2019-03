Siete pedidos de los entrenadores en la cumbre realizada por Conmebol

Conmebol realizó una cumbre con algunos de los entrenadores que participan en la actual edición de la Copa Libertadores. Alberto Gamero, técnico de Deportes Tolima estuvo presente. En esta reunión se hicieron 7 pedidos específicos.

25 técnicos de equipos suramericanos estuvieron presentes en el evento realizado por Conmebol en Asunción, Paraguay. Gustavo Alfaro, Jorge Almirón, Marcelo Gallardo (premiado mejor técnico de suramérica), Miguel Ángel Russo, entre otros, hicieron parte de la iniciativa de la máxima entidad del fútbol en el continente.



Las sugerencias no se hicieron esperar, varios entrenadores tomaron voz de mando para realizar ciertos pedidos que se podrán hacer efectivos en la próxima edición de la Copa Libertadores de ser aprobados.



Facilitar y dejar hacer el trabajo a los directores técnicos. El tema de las sanciones extremas que han recibido algunos entrenadores, que nisiquiera pueden estar en el vestuario con los jugadores, por ejemplo, el caso de Marcelo Gallardo con River Plate en el partido contra Gremio.



Que se suspendan las sanciones de los jugadores luego de un tiempo. Varios clubes han sido sancionados y hasta eliminados por la mala inclusión de futbolistas que han estado en otros continentes, vuelven después de un tiempo y resulta que tienen alguna sanción y el equipo resulta afectado por la situación.



El estado de los campos de juego. Jorge Almirón reclamó en este aspecto, debido a que no todas la plazas a las que van a jugar los equipos en determinado país se encuentran reglamentadas por la Fifa y no dan garantías suficientes para la práctica de fútbol.



Poder incluir a un jugador que haya participado con otro equipo la Copa Libertadores. Existen varios casos de futbolistas que disputan la primera fase del torneo, luego son traspasados a otro club que disputa la competencia y estos no pueden jugar por la normativa de la Conmebol.



El resumen técnico de la CONMEBOL @Libertadores 2018, elaborado por las leyendas del fútbol sudamericano Francisco Maturana, Nery Pumpido y Faryd Mondragón, es presentado a los entrenadores.#CumbreDeEntrenadores pic.twitter.com/aMMyBvNVJt — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 19 de marzo de 2019

Colaborar en disminuir la cantidad de partidos por semestre. En varios torneos de Suramérica se acumulan muchos partidos, y muchas veces Conmebol no tiene una relación cercana con las entidades del fútbol de los países para solucionar el tema.



Sanciones contra las agresiones racistas. Se han dado varios casos de racismo en el fútbol, el técnico de Jorge Wilstermann pidió que se proceda con mano dura ante estas situaciones que empañan este deporte.



Organización logística mejor organizada. Miguel Ángel Russo pidió que haya una mejor organización para los equipos visitantes, ya que muchas veces estos no tienen idea sobre los itinerarios y por cuestiones de tiempo han sido sancionados.