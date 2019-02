Sebastián Gómez acumula goles y distinciones con Atlético Nacional

Paciencia, determinación, trabajo y talento, son las premisas de Sebastián Gómez. El volante de Atlético Nacional acumula 4 partidos oficiales, donde ha recibido 3 distinciones al mejor jugador del partido, 2 por la Dimayor y una en la Copa Libertadores, donde marcó el gol para que su equipo se llevara la victoria sobre Deportivo La Guaira, en el partido de ida por la segunda fase.

“Gloria a Dios por esta oportunidad de marcar, se lo dedico al barrio Andalucía y a todo el pueblo de Girardota que viven muy pendientes de mí”, expresó Gómez, quien no se olvida de sus raíces. Ni en Leones donde estuvo dos temporadas, ni ahora en el verde, donde se convirtió en el comandante del medio campo. Defendiendo y atacando, Sebastián le da equilibrio y buen ritmo a los dirigidos por Paulo Autuori.



“Nosotros somos Nacional, estamos acostumbrados a jugar bien, pero cuando no se puede, vamos a correr y meter. Cuando debemos sumar gente al ataque lo pude hacer sin problema, cuando hay que defender también me sacrifiqué”, remarcó el volante que hace una gran dupla con Brayan Rovira, al que conoce desde la categoría infantil de Nacional.



Pese a las distinciones, Gómez no se agranda, “sigo con los pies en la tierra, esto hasta ahora está comenzando. La figura no soy yo, es todo el equipo. Todos lo damos por esta camiseta, buscando darle más alegrías a nuestra afición. Estoy aprovechando la oportunidad y disfrutando cada minuto que tengo en la cancha”, expresó.



El gol marcado tampoco es producto de la casualidad, “el remate de media distancia lo hemos entrenado, gracias a Dios estuve en el momento justo para convertir”, indicó el volante.



Aunque ya son 4 partidos oficiales jugando desde el vamos, Sebastián lo toma con tranquilidad y por el lado amable, más allá del desgaste normal de la acumulación de partidos. “Hay alegría y cansancio, con el cuerpo técnico que tenemos saben como debemos manejar las cargas”, explicó.



Finalmente, Gómez llamó a la calma por esta serie y proyectó lo que viene contra Atlético Huila, el próximo domingo en Neiva. “Todavía no hemos ganado nada, apenas estamos empezando. Comenzamos ganando y esperamos en casa poder conseguir los puntos. Huila en Neiva se hace muy fuerte, ellos tienen la obligación para ganar, pero nosotros debemos salir a buscar los partidos en todas las canchas”.



Sebastián Gómez se unió a jugadores como Juan Pablo Ángel, Tressor Moreno, Carlos Díaz, Juan David Valencia, Marlos Moreno, Edwin Cardona, Vladimir Hernández, entre otros. Como el jugador que marcó el primer gol de Nacional, debutando en Copa Libertadores vestido de verde.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín