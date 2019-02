Nacional arrancó la Libertadores a buen paso: derrotó 0-1 a La Guaira

Atlético Nacional derrotó 0-1 a Deportivo La Guaira, en el duelo de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2019. Pese a la falta de definición en gran parte del partido, Sebastián Gómez apareció con un gol de media distancia para irse con ventaja la serie a Medellín.



Los primeros minutos comenzaron con gran ímpetu en el conjunto verdolaga, al minuto 3, un remate de media distancia por intermedio de Déiver Machado inquietó el arco venezolano. La jugada empleó el pelotazo a profundidad, buscando el pivote de Hernán Barcos, quien era la referencia del área. El argentino le entregó la pelota al lateral, que remató cruzado.



Las bandas eran los flancos preferidos por la visita para hacer daño. Por el lado de La Guaira, un tiro libre desde el sector izquierdo al minuto 7, fue su primera aproximación, aunque sin riesgo del arquero José Cuadrado. Seis minutos más tarde, Luis Carlos Cabezas pisó el área colombiana pero no logró definir.



Al minuto 15 y tras una jugada colectiva, Sebastián Gómez remató de media distancia y por centímetros se fue desviada del arco custodiado por Mario Santilli. Un minuto más tarde respondió José Balza, en jugada individual y en golpe de cabeza tras un tiro de esquina desde el sector derecho.



Corrían los minutos y Nacional dominaba la pelota, pero le faltaba ser profundo en el último tercio de la cancha. Los toques cortos, triangulación y velocidad, era la propuesta del ‘verde paisa’, contra un conjunto local, que apelaba al contraataque y las pelotas filtradas a la espalda de los laterales.



Al minuto 36, Paulo Autuori decide ingresar a Pablo Ceppelini en lugar de Stiven Lucumí quien aquejaba molestias físicas, el extremo vallecaucano ha jugado todos los partidos y el desgaste le pasó factura. Un minuto más tarde y tras una jugada colectiva, Helibelton Palacios llega al área y realizó un centro atrás para que Ceppelini rematara, pero la defensa venezolana estuvo atenta para bloquear el disparo.



La parte inicial terminó con un Nacional realizando un par de llegadas iguales, con centro atrás desde el sector derecho y rechazando la defensa naranja. Mientras que La Guaira tuvo un tiro libre desde el sector izquierdo, que remató Juan Carlos Azócar sin destino de red.



En la etapa complementaria, la visita salió con dominio de pelota, buscando la banda derecha, realizando pases rápidos. A los 3 minutos, un desborde de Helibelton Palacios le dejó servida la pelota a Juan Pablo Ramírez quien no pudo definir y mandó la pelota por encima del arco local. Un par de minutos después reaccionó La Guaira con un desborde de Cabezas, quien pasó atrás para Balsas, pero el jugador no pudo definir con claridad.



Promediaban los 15 minutos y los antioqueños ya no tenían claridad de pase, dominio de pelota y precisión en las transiciones de defensa a ataque. El desgaste y la temperatura en Caracas, le pasaba factura. Mientras que los locales se conformaban con el empate en el marcador y manteniendo el juego lo más lejos de su arco.



Al minuto 23, Cabezas en el sector derecho enganchó hacia adentro y remató al arco, pero encontró a Cuadrado bien ubicado. Un minuto más tarde y producto de una jugada colectiva, Sebastián Gómez remató de media distancia, marcando su primer gol con la camiseta verdolaga y haciendo justicia para un Nacional que mereció más por lo que había realizado durante el partido.



Tras el gol, La Guaira salió a buscar el empate y por poco Balsas de golpe de cabeza y en una jugada acrobática, no logró anotar. Paulo Autuori le sonó el resultado y metió a Aldo Leao Ramírez dándole un poco más de pausa en el medio campo.



En los minutos finales, Nacional le dio trámite al juego, manejando las cargas físicas y aprovechando algún espacio del rival para atacar. El verde, pasó del ‘me enoja’ al ‘me gusta’ en el primer partido que se transmite exclusivamente a través de Facebook.

El partido de vuelta será el próximo jueves 14 de febrero en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El ganador de esta llave, se medirá en la tercera fase al vencedor del duelo entre The Strongest de Bolivia contra Libertad de Paraguay.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín