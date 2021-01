Con los cuatro colombianos: Boca se aferra a la victoria en Brasil

Boca Juniors se aferra a la victoria en territorio brasileño, luego de empatar 0-0 en el juego de ida con Santos, en la semifinal de la Copa Libertadores 2020.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo no pudieron sacar ventaja en la Bombonera el pasado 6 de enero y, por ende, deberán conseguir el boleto a la final de este certamen internacional en el Vila Belmiro.



La Copa es más que una obsesión para el conjunto xeneize, que, lleva casi 14 años sin levantar este trofeo internacional. Justamente, fue Miguel Ángel Russo quien dirigió aquel equipo del 2007 que se consagró con la Libertadores, y, ahora, con una realidad distinta, buscará repetir la historia y quedarse con el trofeo.



La tarea no será fácil, pero el objetivo del conjunto azul y oro es claro: ganar la Copa Libertadores. Para lograrlo, Russo dispuso de sus mejores jugadores para enfrentar al Santos de Alexi Stival, entre los que se destacan los colombianos, Edwin Cardona, Sebastián Villa, Jorman Campuzano y Frank Fabra.



Se prevé que, por lo menos, dos colombianos estén desde el inicio: Fabra y Villa. La duda estaría en la presencia de Campuzano, quien se perdió el juego de ida por una lesión, pero que estaría listo para afrontar el partido decisivo de semifinal. Cardona, hombre clave para Russo en el campeonato local, estaría en el banco de suplentes, a la espera de ingresar para cambiar el partido y aportar su sello particular.



Alineación probable:



Boca Juniors: Andrada; Buffarini, López, Izquierdoz, Fabra; Campuzano, Capaldo (González); Salvio, Tévez, Villa; Soldano.



Santos vs. Boca Juniors



Día: miércoles 13 de enero de 2021

Hora: 5:15 p.m.

Ronda: partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores

TV: Espn.