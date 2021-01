Muy discreto: las palabras de Gallardo tras la eliminación de la Copa

River Plate derrotó con categoría 0-2 a Palmeiras en la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, pero no le alcanzó para empatar el global (3-2), y tuvo que despedirse del certamen internacional pese a la victoria.

Marcelo Gallardo, DT de River Plate, atendió a los medios tras finalizar el partido y se refirió a la dura eliminación sufrida en el Allianz Parque. El 'muñeco' no quiso entrar en las polémicas del partido, ocasionadas por las decisiones del VAR, y de forma muy discreta, solo tuvo palabras de agradecimiento hacia sus jugadores, a quienes destacó por su sacrificio en campo y felicitó por el buen juego que hicieron.



"El balance del año para todos ya lo hemos hecho, después de una pandemia competir como lo hicimos. Vengo a reconocer y a valorar a mis futbolistas que han emocionado, me han representado, me siento orgulloso de la postura en el partido. Es una sensación plena la que tengo. Agradecerles el partido que jugaron, dignifican mi profesión", dijo.



Asimismo, el estratega omitió la jugadas discutidas y solo 'le deseo suerte' a Palmeiras', equipo que jugará la final de la Copa contra el vencedor de la llave entre Santos y Boca Juniors: "Le deseo suerte a Palmeiras y que tengan un buen año", finalizó.