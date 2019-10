Teófilo, de amores y odios en Argentina: su declaración hacia River

River Plate se sigue preparando para el partido de vuelta de la Copa Libertadores contra Boca Juniors en la Bombonera, que le daría el paso a la final del torneo el 22 de octubre.



El conjunto millonario recibió un elogio de Teófilo Gutiérrez, futbolista que pasó por el cuadro argentino, y que no ocultó su amor por el equipo de Marcelo Gallardo.

"Juega un fútbol superior a todos en Sudamérica. Siempre va a ser favorito, es el más grande. Después no veo a nadie. Hay equipos con buenos jugadores, buenos planteles, pero siempre da el plus", dijo en 'Fox Sports'.



La respuesta dejó nuevamente odios en Argentina, por el tema de que 'después de River no hay nadie', recordando que el colombiano tuvo fuertes polémicas con Boca Juniors en su paso por el fútbol argentino.