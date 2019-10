Jeremy Menez se defiende por supuesto consumo de drogas en México

Recientemente se conoció un video de Jeremy Menez en un apartamento en el que estaba con algunos hombres y una mujer que le bailaba sobre sus piernas.



Los medios mexicanos se sirvieron de esto para decir que por esta razón es que el jugador francés no brilló en su paso por el América, club en el que estuvo antes de su regreso a Francia.

Pues fue el mismo jugador quien se refirió en sus redes sociales a esta polémica y fue explícito al explicar que nunca consumió drogas ni estuvo con una prepago, aunque no desmintió que haya consumido alcohol.

El mensaje de Menez en sus redes sociales. Foto: Archivo particular

“Debido a la difusión que hay por un video en los medios mexicanos deseo aportar algunas precisiones.



Este video se ha distorsionado y fue hace cinco meses en México, durante las vacaciones. Nunca consumí drogas y los controles antidopaje lo pueden comprobar.



La mujer que se ve en el video no es ninguna escort.



Ustedes comprenderán que yo puedo descomprimirme durante mis vacaciones, pero no sirve de nada inventar historias y atribuirme hechos que yo no he realizado”, explicó.