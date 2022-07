No le perdonan el desempeño a Juanfer Quintero: pésima noche con River

Uno de los favoritos a ganar la presente edición de la Copa Libertadores quedó descartado. River Plate no pudo superar el marcador de ida, que lo tenía por debajo en la llave contra Vélez Sarsfield. Empate en el Monumental de Núñez y los de Marcelo Gallardo le dijeron adiós al certamen continental.



Las lesiones que dejaron casi un mes por fuera a Juan Fernando Quintero no han permitido mostrar todo su nivel, pues desde su regreso de China, los minutos sumados han sido pocos. Ante la adversidad, el estratega del millonario contó con él, para buscar un resultado favorable en el partido de vuelta en su casa.



El colombiano ingresó al minuto 60, en reemplazo de Enzo Fernández. Pese a la intención de poner a jugar a sus compañeros, no fue suficiente para poder empatar el global de 1 a 0. Las calificaciones del cuadro millonario no fueron las mejores, especialmente las del volante.



El diario Olé sacó el puntaje de los jugadores de River, con una baja calificación para Quintero “No logró filtrar ningún pase clave, mandó a la popular un zurdazo y provocó una contra con un mal pase. Flojo ingreso”.



Además, su puntaje fue de 4/10. Varios medios argentinos criticaron el nivel del colombiano, que no pudo aportar para la eventual igualdad y remontada, dejando a River Plate sin el cupo a los cuartos de final de Libertadores.