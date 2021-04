La fase de grupos de la Copa Libertadores está en marcha: así avanza

Este martes se dio inicio a la fase de grupos de la Copa Libertadores, la cual tendrá la participación de cuatro equipos colombianos: América de Cali, Santa Fe, Atlético Nacional y Junior.

Con grandes partidos y buenos goles, la primera jornada de certamen internacional se llevó a acabo con completa normalidad, en medio de la situación de emergencia sanitaria, en la que, entre tantas cosas, sigue sin permitir el ingreso de hinchas a los estadios.



Resultados primera jornada

Grupo B



Deportivo Táchira 3-2 Olimpia

Always Ready 2-0 Internacional



Grupo C



Santos 0-2 Barcelona



Grupo E



Sporting Cristal 0-3 Sao Pablo



Grupo F



Argentinos 2-0 Nacional



Grupo G



Vélez 2-3 Flamengo



Próximos partidos

Miércoles 21 de abril

​

5:00 p.m.: Deportivo la Guaira vs Atlético Mineiro



5:00 p.m.: The Strongest vs Boca Juniors



7:00 p.m.: Universitarios vs Palmeiras



7:00 p.m.: Rentistas vs Racing



7:00 p.m.: Independiente del Valle vs Defensa y Justicia



9:00 p.m.: América de Cali vs Cerro Porteño



9:00 p.m.: La Calera vs Liga de Quito



Jueves 22 de abril



5:00 p.m.: Fluminense vs River Plate



7:00 p.m.: Atlético Nacional vs Universidad Católica



9:00 p.m.: Junior vs Santa Fe