Medellín, por un paso más en Libertadores: recibe a Atlético Tucumán

Deportivo Independiente Medellín recibe este martes, desde las 7:30 p.m. al Atlético Tucumán de Argentina, por la ida de la tercera fase en la Copa Libertadores. Aunque sufrieron para clasificar en Venezuela frente al Deportivo Táchira, el conjunto rojo de Antioquia aprendió la lección y busca marcar diferencia en una serie clave en lo económico y deportivo.



El poderoso, llamado a ser imparable en casa



Con tres victorias en el mismo número de partidos disputados en el Atanasio, contando dos de Liga y el juego contra Deportivo Táchira en la Copa Libertadores, los dirigidos por Aldo Bobadilla cuentan con las energías renovadas para encarar uno de los grandes desafíos en el semestre que es buscar la clasificación a la fase de grupos del torneo continental. Aunque para esto deberán mostrar un fútbol agresivo y contundente frente a uno de los decanos del fútbol argentino.



Aldo Bobadilla, quien los enfrentó hace un par de años con Libertad de Paraguay, señaló que será un duro rival, pero que sus dirigidos tienen las herramientas necesarias para poderlos superar. “Primero debemos imponer nuestro juego, evitar el juego aéreo, no podemos caer en la fricción, dominar la pelota y ganar los duelos y no descuidar los rebotes”.



Sobre la trascendencia de este encuentro, el técnico paraguayo expresó que “tanto para el hincha, como para nosotros es un partido muy importante, es una serie de 180 minutos que iniciamos como local, donde será clave plasmar nuestro sueño de estar en la fase de grupos. Para nosotros, es la verdadera final del semestre”.



Para este encuentro, el conjunto rojo de Antioquia contará con lo mejor de su nómina, luego que haya recuperado jugadores como Juan Fernando Caicedo, quien superó un golpe en su rodilla derecha, el arquero Andrés Mosquera con una fatiga en su aductor y Federico Laurito quien superó unas dificultades en su rodilla derecha. Adrián Arregui sufrió un esguince en su mano derecha, pero esto no le va a impedir jugar este partido.



Para Andrés Cadavid, este partido es clave para el equipo en lo deportivo y en lo económico, por los jugosos premios que da estar en la fase de grupos. “Es un llamado para que todos estemos unidos, cuando he conseguido cosas grandes, la unión ha solucionado muchos detalles. Debemos darle confianza a los más jóvenes porque estos partidos les cambia la vida. Tenemos un objetivo claro, debemos sacar un resultado donde imponemos un estilo de juego, ojalá podamos marcar una buena diferencia contra un aguerrido equipo argentino”.

Atlético Tucumán, verdugo de 'paisas'





Para el conjunto argentino, jugar en Medellín le trae gratos recuerdos. En el Atanasio lograron el paso a los cuartos de final en la Copa Libertadores de 2018 frente al Atlético Nacional. En otra fase y contra otro conjunto antioqueño, el ‘decano’ piensa en estar nuevamente en la fase de grupos.



De los ‘sobrevivientes’ de aquella serie enfrentando a los ‘verdolagas’, quedaron Cristian Luccheti, Yonathan Cabral, Leandro Díaz, Gabriel Risso Patrón y DT Ricardo Zielinski. Una base importante que quiere hacer historia.



Aunque este partido estaba pactado para el miércoles 19, la Conmebol definió adelantarlo para el martes 18, por lo que el equipo argentino decidió tomar un vuelo chárter y acomodar su logística para llegar sin problemas a la capital antioqueña. El técnico argentino Ricardo Zielinski expresó que "vamos a estar bien. Nos han adelantado un día y la verdad no sé cuál fue el motivo por el cual lo adelantaron, así que bueno, evidentemente estamos jugando muy seguido con un viaje largo de por medio”.



El equipo tucumano descansó elementos de cara a este compromiso, como es el caso de Federico Bravo, quien se recuperó de un golpe en una de sus rodillas. Otros no pudieron viajar con la delegación de 21 jugadores como es el caso de Yonathan Cabral quien por una urgencia de su bebé se bajó del viaje a Medellín. Por otro lado, hombres como Tomás Cuello fue descartado debido a su transferencia al fútbol brasileño, Fabián Monzón tuvo un golpe en su rodilla y también fue descartado.



Cristian Erbes espera que su equipo salga determinado a la clasificación y pueda marcar como visitante. "Es lindo competir todo, obviamente habrá cansancio, pero es un grupo que se divide bien porque somos bastantes y nos vamos intercambiando los puestos. Es un lindo desafío y estamos muy confiados y contentos de esta posibilidad que tenemos para la clasificación”, precisó.



Por torneos Conmebol, Medellín ha enfrentado a cuatro rivales argentinos en 12 partidos: Racing Club en la fase de grupos de la Copa Libertadores 1967, River Plate en la fase de grupos de la Libertadores 1967 y 2017, Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2003 y Banfield en los octavos de final de la Copa Libertadores 2005. El balance es un tanto negativo para los colombianos, solamente han ganado dos partidos contra 10 derrotas.

Probable alineación



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Didier Delgado, Jesús David Murillo, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte, Larry Angulo; Máicol Balanta, Javier Reina, Juan Fernando Caicedo.

D.T.: Aldo Bobadilla.



Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Guillermo Acosta, Gustavo Toledo, Marcelo Ortiz, José Luis Fernández; Cristian Erbes, Ariel Rojas, Lucas Melano, Leonardo Heredia; Leandro Díaz, Javier Toledo.

D.T.: Ricardo Zielinski.



Hora: 7:30 p.m.

Árbitro: Bruno Arleu (Brasil).

T.V.: FOX Sports.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín