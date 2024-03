Dedos cruzados para que la IA acierte: grupo de Millonarios en Copa

A horas del sorteo de la Copa Libertadores, los equipos colombianos esperan con ansiedad a conocer sus oponentes en una primera fase que esperan superar sin mayor dificultad.

Los representantes de Colombia son los campeones de 2023 Millonarios y Atlético Junior, dos equipos que han fortalecido sus nóminas pensando en esta competencia, que es absolutamente prioritaria.



Eso sí, la gran preocupación en este momento para el equipo de Alberto Gamero es que en la liga local las cosas no marchan bien, se contabilizan cuatro derrotas seguidas y un reciente empate contra Envigado y la tarea de la clasificación a los cuadrangulares es cada vez más compleja.



Aún así se espera que el equipo responda a tiempo y que para inicios de abril, cuando empieza la fase de grupos de la Libertadores, el bache se haya superado y el nivel del equipo haya subido. La realidad es que hoy varios jugadores, casi todos víctimas de lesiones, apenas están volviendo y les está costando.



Hay total optimismo y por eso para el sorteo de este lunes se espera una palmadita de la suerte que ayuda a tener un grupo accesible en esta primera instancia. Un detalle es muy importante: al estar en el mismo bombo no se cruzará con San Lorenzo, The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira, Rosario Central, Alianza Lima y Talleres. Después, todo puede suceder.



Pero a la hora de consultarle a la Inteligencia Artificial (IA) hay una ilusión: su predicción es que Millonarios hará parte del grupo A y sus rivales serán Palmeiras de Brasil del bombo 1, Barcelona de Ecuador del 2 y Palestino de Chile del bombo 4.



Evidentemente Palmeiras sería un duro obstáculo, pero evitar a cocos como Sao Paulo, Fluminense, River Plate, Flamengo, River Plate, Independiente del Valle, Bolívar (altura) o Atlético Mineiro tendría su encanto. Ahora solo hay que esperar al dictamen de la suerte.