Semana imperdible: agenda colombiana en Libertadores y Sudamericana

Este martes se inicia la tercera fecha en fase de grupos, tanto en Copa Sudamericana como en Libertadores, y Colombia tiene una nutrida presencia. Será una buena oportunidad para que los que no han podido ganar se reivindiquen y sigan con vida en el campeonato. Otros buscarán acomodarse mejor en sus grupos.



En FUTBOLRED los programamos con los partidos de los clubes colombianos y los futbolistas cafeteros con presencia en el exterior. Los compromisos se extenderán hasta el jueves 6 de mayo, cuando se dispute el grueso de la jornada. Ese día, cuatro equipos colombianos (tres en Libertadores) tendrán acción.

Martes, 4 de mayo



5:15 pm | Bahía vs Independiente (Andrés Roa)

Copa Sudamericana



7:30 pm | LDU Quito (Cristian M. Borja) vs Flamengo

Copa Libertadores



7:30 pm | Defensa y Justicia (Raúl Loaiza/Mauricio Duarte) vs Palmeiras

Copa Libertadores



7:30 pm | Barcelona vs Boca Juniors

*Sin Sebastián Villa (por rotación), Frank Fabra (cumple última fecha de sanción); Jhorman Campuzano y Edwin Cardona, por motivos médicos.

Copa Libertadores



Miércoles, 5 de mayo



5:15 pm | Bolívar vs Ceará (Stiven Mendoza/Yony González)

Copa Sudamericana



7:00 pm | Santa Fe vs River Plate (Jorge Carrascal)

*Rafael Santos Borré, fuera de la convocatoria.

Copa Libertadores



7:00 pm | Internacional vs Olimpia (Sergio Otálvaro/Edwar López)

Copa Libertadores



7:30 pm | Bragantino vs Talleres (Diego Valores/Rafael Pérez)

Copa Sudamericana



Jueves, 6 de mayo



5:00 pm | Junior vs Fluminense

Copa Libertadores



5:15 pm | Libertad (Daniel Bocanegra/Alex Mejía) vs A. Goianiense

Copa Sudamericana



7:00 pm | A. Nacional vs Argentinos Jrs.

Copa Libertadores



7:30 pm | La Equidad vs Lanús (Alexis Pérez)

Copa Sudamericana



7:30 pm | Sport Huancayo vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Copa Sudamericana



9:00 pm | D. La Guaira vs América de Cali

Copa Libertadores



¿Se perdió algún detalles de la fecha 2 en Libertadores? Repase resultados y las tablas de posiciones antes del inicio de la tercera jornada: