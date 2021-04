Flojo balance para Colombia: lo que dejó la fecha 2 de Libertadores

La segunda fecha de la fase de grupos en Copa Libertadores arrojó un balance positivo y una buena productividad de gol. En total se registraron 53 anotaciones, diez más que en la primera jornada. Otro punto positivo es frente al número de expulsiones, en esta ocasión seis jugadores vieron la roja (uno menos que en la fecha 1). En una plaza se firmó el cero, pero en el restante de los partidos se marcaron por los menos dos goles.



En lo que respecta a los equipos colombianos, solo Atlético Nacional consiguió sumar y lo hizo tras igualar 4-4 con Nacional de Uruguay. Este fue el compromiso en el que más goles se registraron. América, de visitante; Santa Fe y Junior, como locales, perdieron. El equipo escarlata es último en su grupo sin puntos.



También hubo celebraciones de colombianos en Quito y Buenos Aires. Cristian Martínez Borja convirtió doblete con LDU Quito frente a Vélez, mientras que Sebastián Villa, con Boca Juniors, le anotó el segundo a Santos, en La Bombonera.



Resultados

​

Flamengo 4-1 U. La Calera

(Goles de Arrascaeta, Pedro y doblete de G. Barbosa/ Sáez)



LDU Quito 3-1 Vélez

(Goles de Zunino y doblete de Cristian M. Borja/ Galdames)



Mineiro 2-1 América

(Goles de Hulk / L. Sánchez)



Palmeiras 5-0 Ind. del Valle

(Goles de Adriano, de Paula, D. Barbosa y doblete de Roni)



Internacional 4-0 D. Táchira

(Goles de Cuesta, Patrick, Galhardo, Alberto)



Boca Juniors 2-0 Santos

(Goles de Tévez y Villa)



Defensa y Justicia 3-0 Universitario

(Gol de Pizzini y doblete de Bou)



Cerro Porteño 0-0 La Guaira



Nacional 4-4 Atlético Nacional

(Gol de L. Fernández y triplete de Bergessio / Andrade, doblete de Jarlan y Orihuela*autogol).



River Plate 2-1 Junior

(Goles de Martínez y Álvarez / M. Borja)



Santa Fe 1-2 Fluminense

(Goles de Giraldo / Fred)



Barcelona 4-0 The Strongest

(Goles de Garcés, Pineida, Martínez y Valverde*autogol)



Olimpia 2-1 Always Ready

(Goles de R. Santa Cruz y Ortiz / Polenta*autogol)



Racing 2-1 Sporting Cristal

(Goles de Cáceres y Chancalay / Gonzáles)



U. Católica 0-2 Argentinos Jrs.

(Goles de Florentín y Hauche)



Sao Paulo 2-0 Rentistas

(Goles de Pedro y Reinaldo)



Tabla de posiciones

​

GRUPO A

1. Palmeiras – 6 pts

2. Defensa y Justicia – 4 pts

3. Ind. del Valle – 1 pt

4. Universitario – 0 pts



GRUPO B

1. Internacional – 3 pts

2. Always Ready – 3 pts

3. Olimpia – 3 pts

4. D. Táchira – 3 pts



GRUPO C

1. Barcelona SC – 6 pts

2. Boca Juniors – 6 pts

3. Santos – 0 pts

4. The Strongest – 0 pts



GRUPO D

1. Fluminense – 4 pts

2. River Plate – 4 pts

3. Santa Fe – 1 pt

4. Junior – 1 pt



GRUPO E

1. Sao Paulo – 6 pts

2. Racing – 4 pts

3. Rentistas – 1 pt

4. Sporting Cristal – 0 pt



GRUPO F

1. Argentinos Jrs. – 6 pts

2. A. Nacional – 4 pts

3. Nacional – 1 pt

4. U. Católica – 0 pts



GRUPO G

1. Flamengo – 6 pts

2. LDU Quito – 4 pts

3. La Calera – 1 pt

4. Vélez – 0 pts



GRUPO H

1. Cerro Porteño – 4 pts

2. Mineiro – 4 pts

3. La Guaira – 2 pts

4. América – 0 pts