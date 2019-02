Con Mejía y Macnelly, Libertad llegó a Medellín para duelo por Copa

Sin contratiempos y con 21 jugadores, Libertad de Paraguay aterrizó en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro para el juego de Copa Libertadores. El elenco paraguayo buscará mantener la ventaja de 1-0 conseguida en Asunción frente a Nacional y así sellar su clasificación a la fase de grupos.



Macnelly Torres y Alexander Mejía comandan la avanzada del equipo ‘gumarelo’. Según el itinerario, este martes harán recuperación en el hotel, el miércoles entrenarán en el Polideportivo Sur de Envigado y el jueves saltarán al campo del Atanasio Girardot sobre las 7:30 p.m.



“Estoy feliz de regresar a Medellín, espero que pueda redondear esta alegría con una clasificación a la fase de grupos”, comentó Alexander Mejía, quien se recuperó de sus molestias físicas y estaría disponible si el técnico Leonel Álvarez lo requiere.



Sobre el partido frente a Nacional, Mejía remarcó que “sabemos todo lo que significa Nacional, es una plaza difícil. Nos estamos jugando una instancia donde no hay margen de error. Desde que me fui a México por segunda vez no he vuelto a pisar el Atanasio, espero que esta sea muy buena para mí, sacando un buen resultado”.



Por su parte, Leonel Álvarez habló sobre el partido y la importancia de volver a enfrentar a Nacional en Medellín. “Tengo mucha ilusión de hacer un gran partido y buscar la clasificación en la Copa Libertadores. Tengo el sueño de superar a un rival que pudimos ganarle en la ida, recuperé muchos jugadores y confiamos estar a la altura del compromiso. Vamos a defender, atacar y contragolpear”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín