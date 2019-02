Nacional hipoteca los partidos de la Liga, pensando en el futuro

Pese a que, en los últimos años, Atlético Nacional ha sido uno de los equipos con más poder adquisitivo en el fútbol colombiano, el club ‘verdolaga’ ha tenido en su cantera un tesoro, que en anteriores procesos no habían tenido tanta confianza como en la ‘era’ Autuori.

El técnico brasileño llegó a Colombia entre otras cosas, con el objetivo de formar y darle oportunidad a los jugadores juveniles. Sumado a que en la última Selección Colombia Sub-20, cinco jugadores de Nacional integraron el grupo que disputó el Suramericano de Chile, en el cual lograron la clasificación al Mundial de Polonia a disputarse en mayo de este año.



Frente a Unión Magdalena y con la excusa de preservar jugadores para el duelo de este jueves por Copa Libertadores frente a Libertad de Paraguay, Autuori viajó a Santa Marta con 17 juveniles. Excepto Carlos Cuesta quién llegó a su partido 70, Hayen Palacios su juego 11, Andrés Perea con 7, Jean Lucas Rivera el número 5. El resto comenzó su vida profesional esta temporada y seis elementos tuvieron la posibilidad de jugar por primera vez en la máxima categoría. Lo que indica el compromiso que tiene el DT con la cantera del equipo.



Contra los ‘samarios’ debutaron oficialmente: Jhohann Sebastián Yabur, Cristian Blanco, Félix Charrupí, Andrés Felipe Guzmán, como titulares. Mientras que Marlon Junior Torres y Yair Mena, tuvieron su primera oportunidad entrando desde el banco.



"Salgo orgulloso de los jóvenes que tenemos y con la seguridad que el club tiene potencial para el futuro. Esto debe generar tranquilidad para la institución. Fue para esto que vine, he trabajado en varios países y más allá de trabajar para un equipo, trabajo para el fútbol del país”, remarcó Autuori anticipando que vendrán más juegos en los que seguirá dándole rodaje a los juveniles.



Aunque la apuesta es buena, era mejor no poner tantos juveniles en un mismo partido. No porque no sean capaces de jugar con orden y personalidad. Por el contrario, salvo el gol de Abel Aguilar, el ‘verde’ mostró equilibrio y la misma impronta de otros juegos. Sería interesante para futuros encuentros, que la experiencia de algunos jugadores los guíe en puestos claves. Bien dicen que la mezcla de juventud con veteranía, son la base de los grandes equipos.



Sin embargo, no deja de sorprender que un equipo como Nacional le apuesta a estos retos, donde en otros equipos si no se dan los resultados se desechan. La clave de un buen proceso es la continuidad, si está acompañada de un buen futuro, el éxito está garantizado. Algo que el mismo club tuvo en el 2016, cuando despuntaron jugadores como Marlos Moreno o Davinson Sánchez, por citar un par.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín