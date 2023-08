Cantera promete más: 'Me estoy acostumbrando a mis compañeros'

Atlético Nacional puso un pie en la siguiente ronda de Copa Libertadores luego de vencer a Racing en el Atanasio Girardot. Maximiliano Cantera, reciente incorporación del equipo, solo jugó media hora pero eso le bastó para ser figura en el compromiso.



El '10' de Nacional marcó dos goles en la victoria 4-2 e hizo celebrar al público con una gran actuación. Terminado el encuentro, resaltó que llegó al club para aportar y que hasta ahora se está adaptando a sus compañeros.

“Uno como jugador está a disposición del cuerpo técnico y de sus compañeros. Cuando fui a entrar me dieron la indicación de tratar de tener la pelota. Todo el mundo vio que el partido por la mitad de la cancha casi no pasaba y nos costaba agarrarla, pero por momentos el equipo jugó muy bien. Después de ir ganando 2-0 llegamos a ir 3-0″, puntualizó el jugador.



“Me caracterizo por llegar mucho al área. Me estoy acostumbrando a mis compañeros. Cuando vienes del fútbol uruguayo es otra costumbre, pero a medida que van pasando los días me voy sintiendo más cómodo. Contento por ayudar a ganar al equipo”, añadió.



Opinión sobre el partido de vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores:



“Todos los partidos son diferentes. Ahora ya tenemos que pensar en el partido de Cali. Sin duda que este partido ya lo tenemos en la mente (la vuelta vs. Racing), pero creo que el equipo se planteó objetivos y vamos partido a partido. Veo un partido donde nosotros tenemos la ventaja, no quiere decir de esperar, sino hacer nuestro juego como venimos haciéndolo y nos sentimos muy cómodos”.