Millonarios saldrá a sorprender con buen fútbol a Fluminense por Copa

El equipo de Alberto Gamero viene ganando y gustando en la liga colombiana, pero llegó la hora de plasmar su idea y mostrar ese buen trabajo en el torneo continental. La primer prueba de Millonarios será nada más y nada menos que ante el poderoso Fluminense, que también lucha por seguir avanzando en Libertadores y encontrar un lugar en la fase de grupos. El primera round será este martes en El Campín.

En la previa del partido, el técnico Alberto Gamero reconoció que 'Flu' llegó a Bogotá con grandes y experimentadas figuras mundialistas, pero destacó las ganas y el hambre de victoria de sus muchachos. El albiazul no se amilana con los grandes nombres en el equipo brasileño y por el contrario, están convencidos en su buen fútbol.



El 'Kínder' de Gamero, en el que brillan hombres como el '10' Daniel Ruiz, ha respondido bien en los últimos partidos. Sumado a esto, disponen de una amplia nómina para este duelo copero; regresan piezas claves como David Macalister Silva, su gran referente.



En cuanto al tema altura, consideran que solo se sacará ventaja si Millonarios sale a proponer y juega con intensidad, sin dar lugar a que el rival haga lo suyo. A los brasileños les gusta la posesión y siempre que se llevan buenos resultados de la capital, lo consiguen por esa vía. Gamero los estudió bien y no piensa dar ventajas.



Millonarios buscará la victoria sea por el marcador que sea en El Campín, pues el 1 de marzo se definirá en Rio de Janeiro quién accederá a la siguiente fase por esta llave. Los embajadores esperan dar el golpe ante el favorito de esta llave. "Esta es una tarea que termina en Brasil pero la primera es ganar mañana, con cualquier resultado, hay que ir con 3 puntos a buscar la clasificación allá", dijo el entrenador en la previa.



Copa Libertadores - Fase 2

Millonarios (COL) vs Fluminense (BRA)

Día: Martes, 22 de febrero

Hora: 7:30 pm (hora colombiana)

Estadio: El Campín, Bogotá DC

Árbitro: Darío Herrera (ARG)



Posibles alineaciones

Millonarios: Álvaro Montero; Andrés Felipe Román, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Larry Vásquez, Stiven Vega; Daniel Ruiz, Eduardo Sosa, Macalister Silva; Diego Herazo.

DT: Alberto Gamero



Fluminense: Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo, David Braz; André Trindade, Yago Felipe, Samuel Xavier, Cris Silva; Luiz Henrique, Fred, William.

DT: Abel Braga