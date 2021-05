¡Cuidado con Miguel! Choque y dura caída de Russo en partido de Copa

Boca Juniors no tuvo una noche agradable en Guayaquil. El conjunto xeneize no pudo ganarle al Barcelona de Ecuador y su grupo de Copa Libertadores quedó bastante apretado.

A pesar de lo anterior, una de las acciones más llamativas del compromiso fue protagonizada por Miguel Ángel Russo, quien sufrió un fuerte golpe, sin intención alguna, de un jugador rival.

Corría el minuto 65, Mario Pineida luchaba por un balón sobre la línea con Nicolás Capaldo y el jugador de Boca, sabiendo que no llegaría, optó por meter un pequeño empujón.

Para su mala suerte, Pineida iba con tal velocidad que no pudo frenar y terminó embistiendo, al mejor estilo del fútbol americano, a un Russo que terminó desplomado en el césped.

Afortunadamente la situación no pasó a mayores, a pesar del golpe fortísimo. Véalo acá: