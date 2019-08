De infarto: así quedaron las llaves en cuartos de final de la Copa

Avanza cada vez más la Copa Libertadores y ya están confirmados los cruces de cuartos de final en el torneo. Varios colombianos están en esta fase, pero algunos se despidieron en los octavos de final.



Tranquilos... no se va a repetir la final de película nuevamente, pues Boca y River están en el mismo lado y se podrían enfrentar en semifinales.

Así quedaron los cuartos de final:

Boca Juniors vs. Liga de Quito



River Plate vs. Cerro Porteño



Flamengo vs. Internacional



Palmeiras vs. Gremio



Los equipos brasileños mandan, pues hay cuatro de estos en la fase. Los partidos de ida se jugarían el 20 de agosto y el 27 de este mes sería la vuelta para definir los semifinalistas.