¿Quién se impondrá? Las figuras a ver en Millonarios vs. Flamengo

Millonarios y Flamengo se medirán este martes en el debut de Copa Libertadores, un duelo que tendrá el ojo de muchos aficionados y donde varias figuras se verán las caras en este encuentro.



El cuadro albiazul tendrá lo mejor que tiene al igual que Flamengo que quiere comenzar con pie derecho la búsqueda del torneo que ha ganado en tres ocasiones en su historia.



En todas las líneas del campo habrá lucha dada la calidad de ambos planteles sobre todo del cuadro brasileño que tiene jugadores con un precio exorbitante algunos que valen hasta el valor total de la plantilla de Millonarios.

Pues bien, en FUTBOLRED repasamos las figuras más importantes de ambos equipos en cada línea del campo:



Álvaro Montero vs. Agustín Rossi



Ambos jugadores que han sido parte de sus respectivas selecciones. Montero viene de hacer una excelente actuación ante Fortaleza donde salvó a su equipo en más de una ocasión y atajó a un penal clave para sumar tres puntos. Por su parte, Rossi llega con una valla invicta de 11 encuentros lo que significa 1.055 minutos sin que le anoten.



Juan Pablo Vargas vs. Léo Pereira



El costarricense deberá liderar la defensa de Millonarios debido a la lesión de Andrés Llinás en los últimos días. La capacidad aérea del tico es innegable y eso lo demostró en el juego de Fortaleza donde anotó gol. Por otro lado, el zaguero brasileño ha sido titular para Tite y se ha impuesto en el once inicial por encima de David Luiz. En este año ha actuado en once juegos del torneo carioca.



Macalister Silva vs. Nicolás de la Cruz



El capitán de Millonarios es el referente del equipo de Alberto Gamero y el jugador con mejores ideas en zona ofensiva. Contra Fortaleza no jugó, pero en el clásico capitalino tuvo una excelente actuación. En cuanto al uruguayo llegó como uno de los grandes fichajes para este año y viene con un excelente historial ya que en River lo ganó todo incluyendo la Copa Libertadores.



Leonardo Castro vs. Pedro



El delantero albiazul ha jugado nueve encuentros y ha anotado cuatro goles y es la referencia en ataque para el equipo Embajador. No obstante, al frente tiene al referente de Flamengo ante la ausencia de Gabigol como lo es Pedro, quien cuesta 22 millones de euros y en la actual temporada lleva tres juegos disputados y tres goles anotados.