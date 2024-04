¿Alcanzará este último envión? Cuentas de Millos, América y Nacional

La pregunta del millón después de la fecha 14 de Liga Betplay I 2024 es: ¿cuántos cupos quedan para clasificar a los cuadrangulares? Hay más de una respuesta.

En rigor habría que sumar entre 29 y 31 puntos para no sufrir en la recta final del certamen, un número en el que solo están Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga. Después, Santa Fe (27) y Deportivo Pereira (26) están a una victoria de asegurarse y hay 5 jornadas pendientes, lo que hace sospechar que difícilmente se queden por fuera de la fiesta.



Y entonces empieza la discusión: ¿a Once Caldas le sirve confiarse en sus 25 unidades en que está casi listo cuando le quedan todavía Tolima, Santa Fe y América en el calendario? ¿O a Junior, que tiene 24, y tiene que enfrentarse este fin de semana a los escarlatas en duelo directo, visita a Millonarios y espera al necesitado Once Caldas? ¿Se recuperará de la pálida La Equidad de sus derrotas seguidas y aguantará la ventaja de los 23 puntos? La respuesta, solo en este último caso, puede ser sí, porque faltan Boyacá Chicó, Fortaleza y Alianza.



Pero en todos los casos lo prohibido es no sumar contra antes los 29 pues la presión del grupo de los 19 puntos, que tienen América de Cali, Millonarios y Atlético Nacional los amenaza a todos. Hay que decir que, como obliga a la grandeza de los tres, levantaron el nivel justo a tiempo y apuntan a meterse contra todo pronóstico.



¿Qué les espera? Ojo a dónde podrían sumar los 10 puntos que necesitan en cinco jornadas:



El itinerario de América

Está el puesto 8 y su diferencia de gol es 4. Pero en el calendario están Junior y Pasto de local y el clásico contra Deportivo Cali, Santa Fe y el necesitado Once Caldas de visitante. A su favor, una nómina muy completa y la mejor diferencia de gol de los tres poderosos aspirantes.



El itinerario de Millonarios

Hoy tiene un partido más, que ya firmó con victoria en el clásico frente a Santa Fe (3-1). Pero ahí está el tema, pues estará inmerso en Copa Libertadores, su prioridad, y el calendario tiene un par de 'cocos': visita a Pasto y Pereira y recibe en Bogotá a Junior y Boyacá Chicó.



El itinerario de Nacional

​La penosa eliminación de Copa Libertadores terminaría jugando a favor del proceso de Pablo Repetto, pues puede concentrar a su versátil nómina en el certamen local. Le quedan dos juegos en casa y limita viajes, pero los rivales son complejos: de local tiene a Fortaleza, Pereira y el líder Tolima en casa y visitas duras a Santa Fe y el clásico contra Independiente Medellín.