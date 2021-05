Junior vs River no se jugaría en Colombia: estas serían la opciones

La difícil situación social que atraviesa Colombia, debido a las manifestaciones de la ciudadanía en contra de las decisiones del Gobierno de Iván Duque, ha obligado a que la Conmebol reprograme los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana en territorio neutro por falta de garantías.

Santa Fe, Atlético Nacional, Junior, Deportes Tolima y La Equidad han tenido que cambiar su logística para salir del país y asumir sus respectivos duelos internacionales de la tercera fecha en otros estadios del continente.



Justamente, durante el partido entre Santa Fe y River Plate, el cual se disputa en Asunción, Paraguay, informaron que el próximo duelo de Libertadores del equipo millonario frente a Junior, que está previsto para el 12 de mayo en Barranquilla, no se jugaría en Colombia por la situación de orden público y sería reprogramado en otro país.



Según se informó en la transmisión, el duelo de Libertadores entre colombianos y argentinos tiene tres opciones para ser reprogramado. La primera es Guayaquil, Ecuador, en donde Junior juega como local contra Fluminense. La segunda es Lima, Perú; mientras que la tercera es Asunción, Paraguay, en donde Atlético Nacional disputó su partido contra Argentinos Juniors.



Por ahora no hay una confirmación oficial de este ajuste en la programación. Conmebol no ha hecho oficial ningún cambio.