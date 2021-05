Santa Fe sufrió con River en Libertadores y sacó un empate en Asunción

En el Estadio General Pablo Rojas, de Asunción, Paraguay, Santa Fe, ejerciendo como local ante la difícil situación social en Colombia, empató 0-0 con River Plate, en el duelo correspondiente a la tercera jornada del grupo D de la Copa Libertadores.

Con la novedad de Enrique Serje y Fabio Delgado en el onceno inicialista, el equipo cardenal salió con esquema claro de cinco volantes para contrarrestar el poderío ofensivo del conjunto millonario, el cual no contó con cinco jugadores titulares, pero que tuvo a Jorge Carrascal desde el inicio.



Pasados los veinte minutos de juego, el cuadro de Marcelo Gallardo se acomodó en el campo de juego y sobre los 25 minutos tuvo su primera opción clara de gol. Federico Girott, dándole la espalda a la defensa, descargó el balón a Benjamín Rollheiser, quien se acomodó con facilidad para abrir su pie izquierdo y disparar al arco que defendió Leandro Castellano. El remate se estrelló en el palo.



Santa Fe, con Jeison Palacios fuera de forma, pero con Fainer Torijano sólido en la zaga, resistió el ataque constante del cuadro argentino, el cual atacó las bandas del conjunto colombiano constantemente y puso en aprietos a la defensa cardenal.



Sobre el minuto 35, el león se aproximó al arco de Franco Armani y con un remate de media distancia de Kelvin Osorio, el cual se fue por arriba del travesaño, dio un primer aviso. Jhon Arias tomó protagonismo y se hizo cargo de la ofensiva de Santa Fe.



Con River Plate intenso y Santa Fe ejerciendo presión, pero con poca elaboración en ataque, finalizó, sin goles, el primer tiempo.



En el segundo tiempo, el equipo de Núñez siguió con su ímpetu y en los primeros minutos encendió las alarmas en el pórtico cardenal. Castellanos, seguro bajo los tres palos, seguía con su arco en cero.



Santa Fe atacó y en el minuto 54 llegó nuevamente al área contraria. Jorge Luis Ramos recibió un buen centre desde sector izquierdo para anticiparse al defensor y sacar un cabezazo. El remate fue atajado sin problema por Armani.



En el minuto 60, River Plate volvió a avisar y con Rollheiser se acercó con peligro. El joven delantero sacó un zurdazo dentro del área, pero se fue con encima del larguero.



River Plate siguió con la embestida en el General Pablo Rojas y en el minuto 74 el palo volvió a salvar a Santa Fe. Federico Girotti recibió un buen centro desde costado izquierdo, pero su cabezazo se estrelló en el metálico.



No obstante, Santa Fe pudo abrir el marcador, pero la falta de definición le impidió tomar la ventaja en Asunción. En una jugada de contra, Fabio Delgado quedó solo frente a Armani, pero su remate no fue bueno y terminó siendo atajado por el exAtlético Nacional, quien achicó con categoría y velocidad.



Sobre el final del partido, Castellanos atajó un remate que pudo significar la derrota. El arquero colombiano fue una de las figuras del león que sigue sin ganar en esta edición de la Copa Libertadores.



Con el empate, Santa Fe llegó a dos puntos y sigue en el fondo del grupo D. Por otra parte, River Plate registra cinco unidades, las mismas que el líder Fluminense, y es segundo del grupo.