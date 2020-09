Triplete de Carmelo Valencia y Junior a soñar: 4-1 sobre I. Del Valle

Carmelo Valencia, un incomprendido... Junior de Barranquilla empezó mal de local y perdía por 0-1, mientras que Valencia erró dos opciones claras de gol. Pero así es el fútbol y así son los delanteros: triplete de Carmelo Valencia y el cuadro tiburón ganó por 4-1 en Barranquilla contra Independiente del Valle en la cuarta fecha de Copa Libertadores.

El equipo que, temporalmente al parecer, dirige Luis Amaranto Perea, frenó a un durísimo Independiente del Valle, que no había perdido, llevaba 11 goles a favor y ninguno en contra. Ahora, se sueña con la clasificación en Barranquilla.

La noche empezaba preocupante para Junior, pues al minuto 20 logró marcar Gabriel Torres tras una soberbia jugada de Independiente del Valle. Además, minutos antes, Carmelo Valencia erró una importantísima opción de gol y allí empezaban las críticas.



Minutos después, la misma historia. En el área, Valencia erró otro gol y comenzaban los cuestionamientos hacia Perea por preferirlo por encima de Michael Rangel (recordando que Miguel Borja y Teófilo Gutiérrez no estaban disponibles).



Pero allí empezó la reivindicación del exjugador de Nacional, Millonarios, Santa Fe, América... Sí, pasó por todos. A minutos de finalizar el primer tiempo, al 44, Valencia recibió un rebote dentro del área y, casi que no, anotó el 1-1. Así se fueron al camerino.



Y parece que en esos 15 minutos de descanso, Perea sí 'los levantó' con regaños y entraron con una actitud diferente. Junior empezó a manejar el partido. 55 minutos de juego y llegó el segundo de Carmelo Valencia y de Junior tras un pase filtrado.



Desde allí ya el conjunto tiburón se hacía cargo del balón y empezaba a soñar con la victoria, aunque Gabriel Torres tuvo una importante jugada en la que el balón pasó rozando el palo y se pidió penal de Gabriel Fuentes, pero se siguió el compromiso.



78 minutos y de nuevo, el criticado, el que no faltó en la noche: Carmelo Valencia. Con todo lo que debe hacer un '9' de área, Carmelo recibió de espaldas, se volteó y ganó la espalda, y quedó mano a mano con el portero rival, Jorge Pinos; 3-1, triplete, y victoria sentenciada de Junior.



Sus compañeros no quisieron dejarlo solo en la tabla de goles y, para liquidar por fin el partido, Freddy Hinestroza marcó un golazo desde afuera del área para sellar el 4-1 y tres puntos del tiburón. Junior quedó con seis puntos y es tercero de la tabla, mientras que Independiente del Valle es primero aún con 9.