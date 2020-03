Del sueño a la realidad: Junior cayó contra Flamengo en Libertadores

Atlético Junior perdió 1-2 contra Flamengo en el inicio de la Copa Libertadores y en condición de local tuvo dos caras en solo 90 minutos. La desconexión iniciando el partido fue una muestra de su pasividad, aunque corrigió con el pasar de los minutos y logró ser protagonista en condición de local.

A los seis minutos llegó el primer baldazo de agua fría para Junior en su casa. Arrascaeta superó a Marlon Piedrahita y envió un balón al borde del área y allí apareció Everton Ribeiro para anotar el 0-1 y enmudecer a la mayoría de los 32199 aficionados que asisteron al estadio Metropolitano.



No era la noche de Junior y dos minutos después llegó la amarilla para Miguel Ángel Borja, una muestra de la frustración que sufría los jugadores del equipo barranquillero.



Luego hubo un choque entre Gabriel Fuentes y Joao Lucas que dejó al futbolista colombiano en el piso por varios minutos, y pudo ser para expulsión, aunque Fuentes pudo continuar en el encuentro luego de recibir asistencia médica.



Junior creció con el pasar de los minutos y se tomó confianza para ser más protagonista con el balón, pero no encontraba el camino para vulnerar a una buena defensa brasileña. La única opción clara fue con un remate de Miguel Borja de media distancia que no complicó mucho a Diego Alves.



Con el pitazo del descanso llegó el momento para que Julio Comesaña diera la charla que le ayudara a darle la vuelta al marcador.



Pero no fue así porque Flamengo volvió a salir más conectado que Junior y en los primeros minutos del segundo tiempo hubo dos opciones para Gabriel Barbosa, más conocido como ‘Gabigol’. En una, su remate salió desviado, y en la otra hubo un gran cierre de Fuentes.

Eso le sirvió a Junior para despertar y en la velocidad de Cetré encontró un acercamiento al arco rival que salió desviado. Sin embargo, minutos después, Teófilo Gutiérrez remató con una gran pirueta que pudo ser el empate, pero Alves estuvo inmenso para atajar el esférico.

La respuesta de Flamengo no tardó en llegar y a los 79 minutos, en un contragolpe, Michael corrió con gran velocidad y se la cedió otra vez a Everton Ribeiro, quien definió con gran tranquilidad para así anotar 0-2.



Junior siguió en la búsqueda de ese gol que le permitiera hacer menos dolorosa la derrota y en minuto 90+2 encontró el tanto del descuento. James Sánchez cobró un tiro libre y Teófilo Gutiérrez le pegó con su pie derecho para celebrar un tanto que hizo menos dolorosa la derrota.



Junior sucumbió de local y al término de esta primera jornada está en la tercera casilla de su grupo, que es liderado por Independiente del Valle, que venció 0-3 a Barcelona de Guayaquil. Flamengo quedó en la segunda posición.

Síntesis



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita (m.83, Fabián Viáfara), Germán Mera, Dany Rosero, Gabriel Fuentes; James Sánchez, Didier Moreno, Fredy Hinestroza (m.78, Sherman Cárdenas), Edwin Cetré (m.72, Carmelo Valencia); Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja.

DT: Julio Avelino Comesaña.



Flamengo: Diego Alves; Joao Lucas, Gustavo Henrique, Leo Pereira, Filipe Luis; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho (m.91, Pedro), Giorgian De Arrascaeta (m.62, Michael), y Gabriel Barbosa.

DT: Jorge Jesús.



Gol: 0-1, m.5: Everton Ribeiro. 0-2 m.78: Everton Ribeiro. 1-2, m.93: Teófilo Gutiérrez.



Árbitro: el venezolano Alexis Herrera. Amonestó a Miguel Borja, Joao Lucas, Filipe Luis, Gabriel Barbosa y Diego Alves. Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.



Síntesis de EFE