Junior, con ventaja en la serie, recibe a Caracas en el Metropolitano

Junior recibe este miércoles al Caracas, de Venezuela, en el Estadio Metropolitano, por el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores. El equipo barranquillero se impuso por 1-2 en el juego de ida, gracias a los goles de Miguel Ángel Borja (69’) y Willer Ditta (90+1’), dejando la serie a su favor.



Luis Amaranto Perea, técnico del conjunto rojiblanco, deberá ratificar lo hecho en su visita a territorio venezolano, para de esta manera acceder a la tercera fase de la Copa Libertadores. Ganar, o empatar como mínimo.



Tras perder el último juego del certamen local frente a Atlético Nacional, Junior quedó por fuera del grupo de los ocho y tiene comprometida su clasificación a la fase decisiva de la Liga BetPlay. No obstante, pese a que el ambiente no es el mejor al interior del equipo, los dirigidos por Perea confían en el plantel que tienen para superar la segunda fase de la Libertadores y, así mismo, salir de ese bache de malos resultados deportivos.



"Hay que sacar el orgullo y la jerarquía que tiene un equipo como Junior e ir a buscar lo que hemos perdido. Tenemos un partido importante el miércoles, queremos cerrar la clasificación”, dijo Perea en rueda de prensa.



Con la baja notable de Fabián Sambueza por covid-19, y de Jefferson Gómez y Juan David Rodríguez, por lesión, el equipo tiburón buscará en su estadio el boleto a la siguiente fase de Copa Libertadores.



Junior vs Caracas



Día: miércoles 17 de marzo.



Hora: 7:30 p.m., hora de Colombia.



Estadio: Metropolitano.



T.V.: ESPN 2.



Alineaciones probables



Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Willer Ditta, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Fabián Ángel, Didier Moreno, Luis González, Fredy Hinestroza; Teófilo Gutiérrez, Miguel Ángel Borja.



Caracas: Velásquez; Ferreira, Rivero, Osío, Notaroberto; Castillo, Flores; González, Bonsu, Celis; Akinyoola.